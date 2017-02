O delegado do Goberno recibiu a representantes da asociación Isabel Zendal

Coruña, 19 de febreiro do 2017 – O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, mantivo un encontro con membros da asociación Isabel Zendal.

Na reunión, mantida na sede da Delegación do Goberno, estiveron presentes a presidenta da entidade, Pilar Farjas, e o seu secretario, Fernando Fernández.

No encontro os membros da asociación Isabel Zendal puxeron en coñecemento do delegado do Goberno as accións que se están realizando para dar a coñecer a persoa e o traballo da enfermeira orixinaria de Parada (Ordes).

Isabel Zendal foi relevante na viaxe que realizaron 22 menores da Coruña, Madrid e Compostela que partiron na corveta María Pita en 1803 nunha expedición médica cuxo obxectivo foi levar a vacina da variola a América.