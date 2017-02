Nova xornada do Deleite ao Vivo na Riquela coa baterista Naíma Acuña

Compostela, 19 de febreiro do 2017 – A Sala Riquela acolle unha nova xornada do ciclo de jazz Deleite ao vivo co Naíma Acuña trío a partir das 20.30 horas.

A baterista Naíma Acuña atesoura xa, a pesares da súa xuventude, unha longa traxectoria profesional e é un dos novos talentos o jazz do noso país, camiño de converterse nun dos seus principais referentes avalada por grandes músicos como o trompetista Arturo Sandoval, o baterista Alex Acuña ou o saxofonísta Greg Osby. Formada en centros como a Guildhall School of Music and Drama de Londres, onde se licenciou aos 14 años, recibíu clases particulares dos mestres Gregory Hutchinson, Brian Abrahams, Billy Cobham, etc. Naíma Acuña ten colaborado en numerosos proxectos, festivais e gravacións importantes (Madrid, New York, Londres, Bilbao, Barcelona, Holanda, Valencia, etc.) acompañando a artistas tan recoñecidos como Mulgrew Miller, Jean Toussaint, Scott Stroman, Eclectic Voices, Cennet Jönsson, Pierre Bousaguet, Cristian Escoudé, Nikki Iles, Roberto Somoza, Giulia Valle, John Taylor, Martin Hataway, Martin Speak, Daniel Bayliss, Gareth Fowler, Toby Boalch, Mark Hodgson, Chris Young, David Austin, Brian Traynor, Kenny Wheeler, Huw Warren, Don Rendell, Alex Dankworth e moitos máis. Naíma Acuña foi contactada polo saxofonista estadounidense Greg Osby para formar parte do profesorado do Summer Jazz Workshop de Langnau (Suiza) o próximo xullo de 2017. Naíma Acuña é endorser da prestixiosa marca estadounidense DW Drums (Drum Workshop Inc) e de caixas da marca artesá española G-Drums.

Completan Naíma Acuña Trío dous dos máis recoñecidos e importantes músicos de jazz do noso país. O saxofonista Pablo Castaño, bolseiro pola New School, obtivo o BFA in Jazz and Contemporary Music, graduándose Magna Cum Laudem e sendo o primeiro da súa promoción. Entre os seus mestres en New York cómpre salientar a Sam Yahel, Antonio Hart, George Garzone, Tim Price, Dick Oatts, Vincent Herring, Reggie Workman, Buster Williams, Jim Snidero, Bobby Sanabria, Chris Cheek ou Adam Holzman. Á súa chegada a New York en 2005, estableceuse como músico freelance actuando en lugares como o Jazz Lincoln Center, Jazz Garage, Nuyorican Poetry Café, Native´s Café, Fat Cat, John Birks Gillespie Auditorium, Hostos College, St Peter´s Church, Goodbye Blue Monday, Carlitos Bar, Lehman College, Sweet Rhythm, Big Apple Jazz. Swing 46, Carnegie Club, etc. Ten colaborado con Tom Abbott, Stan Rubin Big Band, Jose James, Rafal Sarnecki, Ryan Anselmi, Eyal Vilner, Bobby Sanabria, etc. O contrabaixista PACO CHARLÍN obtivo en 1996 dúas bolsas do prestixioso Berklee College of Music, trasladándose a Boston para perfeccionar os seus estudos musicais. Cómpre mencionar a súa dobre licenciatura en Bass Performance & Jazz Composition (Bachelor of Music, Degree) con mención honorífica (Magna Cum Laude) eo premio The Charles Mingus Award of Outstanding Musicianship 2000, concedido pola universidade ao músico máis destacado de cada promoción. Algúns dos músicos aos que ten acompañado son Raynald Colom, Johnathan Blake, Mark Turner, Sean Levit, Sheila Jordan, Chris Cheek, Steve Kuhn, Perico Sambeat, Lage Lund, Donald Edwards, Miguel Zenon, Chano Dominguez, Jaleel Shaw, Walter Smith III, Jonathan Kreisberg, Rob Bargard, Mike Melvoin, Kurt Weiss, Marcus Strickland, Andrej Oleznizaj, Kendrick Scott, Bobby Martinez, Javier Vercher, Bernardo Sassetti, Marcus Gilmore, Chris Kase, Brannen Temple, Skip Hadden, Aruan Ortiz, Jeff Harrington, Akili Jamal Haynes, Darren Barrett, David Doruzka, Jeff Williams, John O’Gallagher, Aaron Goldberg, Bob Sands, Ambrose Akinmusire, Jorge Pardo, etc.