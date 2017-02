A Deputación destina 140.700 euros a medidas de accesibilidade en Negreira

Negreira, 27 de febreiro do 2017 – A Deputación da Coruña, a través do Plan de Acción Social, destina 140.700 euros a un proxecto para mellorar a accesibilidade no concello de Negreira.

As intervencións, que pretenden eliminar as barreiras arquitectónicas e mellorar a seguridade viaria, centraranse no local social de Romarís, o núcleo rural de Bugallido e varios viais da vila de Negreira.

O aparcamento do local social de Romarís, situado na parroquia de Arzón, repavimentarase e dotarase dunha praza reservada para persoas con mobilidade reducida, facilitando o acceso ás instalacións destinadas á xuventude e as persoas maiores. Para iso, será necesario realizar unha escavación e rozar e limpar o terreo, e posteriormente procederase ao formigonado e pavimentado.

No lugar de Bugallido, as obras consistirán na colocación dunha marquesiña na parada de autobús, que permitirá aos veciños resgardarse do frío e da choiva. Así mesmo, pavimentaranse as vías do núcleo rural, con aglomerado en quente e rego de adherencia. Previamente, fresarase o pavimento de formigón existente, limparanse a abriranse cunetas por ambos marxes e rozaranse diversas gabias, co obxectivo de formar beiravías que faciliten o tránsito a pé entre as vivendas.

Na vila de Negreira, as obras executaranse na rúa da Cachurra e as avenidas de Santiago, As Brañas e Barcala, e consistirán na renovación do firme e a dotación de novos sinais que melloren a seguridade viaria tanto do tráfico rodado como dos viandantes.

Neste sentido, fresarase o firme das calzadas e aplicaranse tres capas de mestura bituminosa en quente, ademais dun rego de imprimación con emulsión asfáltica. Unha vez rematados estes traballos, pintaranse as liñas viais con pintura reflectante e instalaranse novos sinais tamén reflectantes.