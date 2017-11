O presidente da Deputación inaugura a humanización da rúa principal do casco vello de Arzúa

Arzúa, 2 de novembro do 2017 – O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Arzúa, José Luís García, inauguran as obras de mellora e humanización da rúa principal do casco vello de Arzúa.

Trátase da rúa Cima do Lugar, a principal vía do casco vello da localidade, pola que pasan cada ano milleiros de peregrinos, pois forma parte da ruta principal do Camiño Francés.

A Deputación, a través do seu Plan de Acción Social (PAS) investiu 341.000 euros nas obras de mellora integral desta arteria principal do Concello de Arzúa, que contribuíron a mellorar a súa accesibilidade e seguridade; xa que conta con novas beirarrúas a nivel, protección de zonas peonís, árbores, mobiliario urbano e rede de saneamento. Tamén se eliminaron por completo as redes eléctricas aéreas existentes, mellorando notablemente o aspecto exterior des esta rúa do casco vello de Arzúa.

A humanización da rúa Cima do Lugar, que conecta a N547 co Alberegue de Peregrinos da localidade, supón un dos proxectos máis ambiciosos dos 420 que os concellos coruñeses financiaron a través do PAS, xa que o Concello de Arzúa decidiu concentrar todo investimento deste plan nunha soa obra.