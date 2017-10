A Deputación construirá novas beirarrúas en O Souto, Toques

Bisbarra, 22 de outubro do 2017 – A Deputación da Coruña licita por 225.556,78 euros as obras de mellora da estrada DP-4604, ao seu paso polo lugar do Souto, en Toques.

Este investimento, incluído no Plan de Travesías da institución provincial, permitirá construír novas beirarrúas e repavimentar o principal vial deste núcleo, o máis poboado do concello de Toques posto que ostenta a capitalidade do municipio.

O tramo de preto de un quilómetro no que se vai actuar comunica algúns do servizos principais, coma a Casa do Concello, a oficina de información turística ou Correos, ademais de numerosas vivendas.

Actualmente, esta travesía conta con beirarrúas elevadas de baldosa hidráulica, que debido ao paso do tempo presentan un deterioro importante, con adoquíns soltos, algúns tramos sen baldosas ou sen bordo, o cal provoca grandes limitacións en canto á accesibilidade e a seguridade.

As obras incluirán a demolición das beirarrúas, así coma o muro de mampostería situado no punto quilométrico 7+075, coa finalidade de lograr un ancho continuo de 1,80 metros.

Posteriormente, executarase unha nova beirarrúa, que estará ao mesmo nivel que a estrada na totalidade do seu percorrido, co obxectivo de eliminar as barreiras arquitectónicas.Para separar esta travesía da beiravía, disporase un caz de formigón.

As melloras nesta estrada tamén incluirán a repavimentación da todo o ancho da plataforma, coa aplicación dunha nova capa de rodaxe con afirmado de 5 centímetros e rego de adherencia.

Realizarase de igual modo a adaptación dos sumidoiros á nova rasante, e tamén se construirá unha nova rede de pluviais no tramo final da vía, que actualmente carece desta dotación básica.