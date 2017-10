A Deputación da Coruña inviste setenta mil euros na cultura tradicional da bisbarra

Bisbarra, 14 de outubro do 2017 – A área de Cultura da Deputación da Coruña ven de adxudicar unha partida de 70.524 euros destinada ás entidades e asociacións da cultura tradicional da comarca de Compostela, co obxectivo de impulsar a música e a danza popular galega.

Dacordo as dúas liñas de axuda mobilizadas polo ente provincial, investimentos e actividades, as corais polifónicas, as bandas de música popular e as entidades de música e baile tradicional compostelás, poderán adquirir os instrumentos, o vestiario e os complementos que precisen para levar a cabo as súas actuacións, ademais de facilitarse a organización de obradoiros, concertos, certames, xornadas ou festivais de cultura tradicional.

Dun xeito desagregado, as entidades que accederon a liña de axuda para investimentos, serán beneficiarias de 28.964 euros, namentres que as bandas e asociacións que optaron polo financiamento para o desenvolvemento de actividades culturais, disporán dunha subvención de 41.560 euros.

Entre as agrupacións que optaron polo programa de axudas para investimentos atópanse: a Asociación Cultural “A Mamoa” (Luou), a Asociación Folclórica e Cultural “Xirandaina”, a Asociación Cultural “Armadanzas de Laraño”, a A.VV. e Cultural “As Brañas de Andrés-Compostela”, o Obradoiro de Cultura Tradicional “Ultreia”, o Grupo de Danzas “Brincadeira”, a Asociación Folclórica “Colegiata de Sar”, a Banda de Música de Teo e a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra).

Pola súa parte, accederon a liña de axudas para o desenvolvemento de actividades culturais: a Asociación Cultural de Pandereteiras “Ardevento”, a Asociación de “Antiguos Tunos Compostelanos”, o Obradoiro de Cultura Tradicional “Ultreia”, a Banda Municipal de Música de Brión, a Asociación “Cantigas e Agarimos”, a Asociación Cultural “Armadanzas de Laraño” e a Asociación Folclórica “Colegiata de Sar”.

A vicepresidenta e responsábel da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, subliñou que estas liñas de axuda teñen como obxectivo “apoiar as entidades que están a traballar pola dinamización e a transmisión da nosa cultura tradicional nun movemento que compromete gran cantidade de mozas e mozos que, a través de asociacións locais maiormente, están a contribuír de maneira decidida a manter viva a nosa cultura”.

Así mesmo, no conxunto da provincia, foron 181 as entidades do tecido cultural as que solicitaron durante o 2017 a súa incorporación ao programa de axudas artellado pola Deputación da Coruña para promocionar a cultura tradicional galega, un plan cuxo orzamento ascendeu aos 626.069 euros.

Nomeadamente, foron 105 as agrupacións que optaron pola liña de axudas destinada ao desenvolvemento de actividades culturais tradicionais, dispoñendo dunha achega económica de 430.000 euros; e 76, as asociacións e bandas musicais, que percibirán 196.067 euros para adquiriren os instrumentos, o vestiario e os complementos que precisen para realizar a súa actividade.