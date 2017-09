A Deputación destina un millón de euros nas estradas da bisbarra de Santiago

Bisbarra, 30 de setembro do 2017 – O pleno da Deputación da Coruña aprobou a sexta fase do Plan de Investimentos en vías provinciais, que destinará un total de 1.050.347,48 euros ás estradas da bisbarra de Santiago.

No concello de Santiago de Compostela, o investimento provincial ascende a 401.242,20 euros para construír unha nova ponte sobre o rego Gatofero, na estrada DP-7804, en substitución da actual, que ofrece un ancho de vía moi estreito.

A nova estrutura estará realizada en formigón e permitirá ampliar a vía ata os 12 metros de ancho, contando cunha banda de circulación de 9 metros e beirarrúas a ambos os lados.

Para construír a ponte, será necesario desviar o canle actual do río, que o devolverá á súa localización orixinal. Así mesmo, acondicionarase tamén a zona do canle fluvial nas proximidades da ponte, para estabilizar as marxes e favorecer o crecemento da vexetación de ribeira.

A Deputación da Coruña tamén ampliará a ponte sobre a liña de ferrocarril, na DP-8901 de Gaiosa á Ponte Sarandón, no concello de Vedra. Estas obras, que contan cun orzamento de 104.759,62 euros, permitirán duplicar o ancho da plataforma, pasando de 6 a 12 metros. A estrutura quedará dividida en dous carrís de circulación de 3,5 metros, beiravías de 05 e beirarrúas de 2 metros.

Deste modo, adaptarase a ponte ao ancho actual da calzada e facilitarase o tránsito do tráfico de vehículos pesados que xera o Polígono Industrial de Vedra.

Melloras da seguridade viaria en Bembibre e Boqueixón

O Plan de Investimentos en Vías Provinciais destina un orzamento de 413.173 euros irán a mellorar a seguridade viaria na DP-1914, ao seu paso pola travesía de Bembibre, no termo municipal de Val do Dubra. As obras consistirán no fresado e pavimentado da capa de rodaxe e na demolición das beirarrúas e bordos existentes,co obxectivo de ofrecer máis espazo para o tránsito dos peóns e de reordenar as prazas de aparcamento.

As novas beirarrúas terán 2,25 metros de ancho e estarán executadas en baldosa granallada, sobre unha base de formigón de 10 centímetros,e contarán cun bordo de granito para separalas da calzada.

Así mesmo, construirase unha rotonda na intersección coas rúas Dubra e Muiños, co obxectivo de mellorar a ordenación do tráfico e de reducir a perigosidade do cruce.

No concello de Boqueixón, tamén se procederá a mellorar a intersección entre a DP-1201, de Rodiño a Codeso, e a vía procedente do lugar do Forte. O proxecto, en que a Deputación inviste 131.172,5 euros, consistirá na execución nun enlace desde o punto quilométrico 2+220 ata a estrada municipal do Forte. Para garantir o tránsito adecuado tanto dos vehículos rodados coma dos peóns, construirase tamén unha senda peonil na marxe esquerda da estrada provincial.

Con estas actuacións, preténdese mellorar tanto as condicións de circulación na DP-1201 coma a conexión ao núcleo de O Forte, onde se concentran multitude de servizos públicos, como son a Casa do Concello, o centro de saúde, o colexio, o campo de fútbol ou o polideportivo municipal.