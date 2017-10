A Deputación da Coruña aproba investimentos por importe de 779.165€ para Compostela

Compostela, 28 de outubro do 2017 – O pleno da Deputación da Coruña aprobou este venres investimentos por importe de 779.165 € con destino ao Concello de Santiago de Compostela.

De estes investimento case trescentos mil destinaránse ao mantemento dos centros socioculturais, 361.165,50 euros para a mellora do vial de Vedra á Ponte de Santa Lucía e 130.000 para a organización do Fairway- Fórum do Camiño de Santiago 2017.

A Deputación financiará o centro do Ensanche con 144.000 e os centros da Rocha, Villestro, Lavacolla e Santa Cristina de Fecha con 140.000 €.

A Deputación da Coruña aprobou no pleno deste venres unha achega de 284.000 € para o programa de actividades dos centros socioculturais de Santiago de Compostela. Para o sostemento do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche a Deputación destina 144.000 € dos 180.000 de orzamento global do programa mentres para os centros do rural achéganse 135.000 do total de 175.000 € do total. O centro atende anualmente en torno a 40.000 persoas usuarias na que tamén se desenvolven cursos formativos e outras actividades da propia Deputación.

Para os centros do ámbito rural o orzamento achegado pola Deputación da Coruña destinarase a actividades dos locais de AAVV “Nosa Señora de Belén”, de Santa Cristina de Fecha, AAVV “A Unión de Santa María de Villestro”, AAVV da Rocha “Serafín Zas” e AAVV “Ruta Xacobea” de Lavacolla, centros que foron construídos e reformados pola propia Deputación da Coruña que mantén a súa propiedade.

Investimentos na mellora no vial de Vedra á Ponte de Santa Lucía

O pleno aprobou tamén para Santiago o proxecto de mellora da seguridade viaria na DP 8203 de Vedra á Ponte de Santa Lucía, entre os puntos quilométricos 8 e 10, que suporá un investimento de 361.165,50 euros e incluirá a construción de beirarrúas e senda peonil nun tramo de 1 km, a mellora dos accesos ás vivendas e a dotación de sumidoiros que se conectarán á rede de pluviais, e a dotación de nova sinalización vertical e horizontal. As obras inclúen o acondicionamento da entrada e saída do vial que conecta co tramo de estrada antiga e a ampliación e pavimentación do camiño de acceso á DP 8203.

Apoio ao Fairway

O pleno aprobou tamén unha achega de 130.000 euros para financiar, en colaboración co Concello de Santiago, a II edición de Fairway- Fórum do Camiño de Santiago 2017, que se desenvolverá os días 12, 13 e 14 de novembro en Compostela e que terá como eixe central a promoción dos distintos produtos e servizos que ofrecen os distintos Camiños de Santiago, un importante polo de atracción turística e dinamización económica de distintos concellos polos que atravesan as rutas.