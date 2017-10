A Deputación adxudica a mellora da estrada DP 4604 de Melide ás Pías por Toques

Bisbarra, 18 de outubro do 2017 – A Deputación da Coruña vén de adxudicar por importe de 193.475 euros as obras de pavimentación e mellora do tramo da estrada provincial DP 4604 (de Melide ás Pías por Toques) que discorre entre os puntos quilométricos 1+110 e 6+730.

A empresa Construcciones Ponciano Nieto foi a adxudicataria das obras, que comezarán nas próximas semanas e consistirán na pavimentación con mistura asfáltica en quente de diversos tramos ao longo destes 5,5 quilómetros do vial, cunha superficie total asfaltada de 35.130 metros cadrados. Unha vez completada a nova pavimentación, levarase a cabo a sinalización horizontal do vial e completarase a sinalización vertical, co obxecto de mellorar a seguridade en todo o tramo.

O firme da estrada presenta actualmente un estado de deterioro importante, debido en parte ao paso de camións, xa que dos 2.080 vehículos que rexistra diariamente o vial, un 9% son vehículos pesados.

Estas obras terán un prazo de execución de dous meses e para a súa execución non será preciso realizar cortes de circulación, xa que se realizarán primeiro nunha marxe e despois na outra, mantendo en servizo un dos carrís en todo momento.

Travesía de Souto e mellora do trazado das curvas de O Toxo

Nesta mesma estrada provincial DP-4604, o servizo de Vías e Obras da Deputación publicará tamén nos vindeiros días a licitación das obras de remodelación da travesía de Souto, que suporán un investimento adicional de 225.556 euros para a demolición das beirarrúas existentes e a construción doutras novas, que mellorarán a accesibilidade. Habilitaranse tamén novos tramos de senda peonil nas zonas onde non existen pasos habilitados para peóns.

Outro investimento importante que acometerá a Deputación neste vial suporá a eliminación dun punto negro de concentración de accidentes, as coñecidas como curvas do Toxo, xusto no límite dos concellos de Toques e Melide.

Este proxecto suporá un investimento de 500.000 euros dos que 39.000 corresponden ás expropiacións necesarias (actualmente en trámite) e 460.814 € para as obras, que aínda están pendentes de saír a licitación, e que consistirán na corrección e mellora do trazado e na ampliación da plataforma de 7 a 9 metros, con dous carrís de 3,5 m. e beiravías de 1,5 m en ambas as dúas marxes da estrada.