A Deputación financia melloras no pavillón municipal de Arca, en O Pino

O Pino, 3 de abril do 2017 – O Pleno da Deputación da Coruña aprobou un convenio co Concello de O Pino para financiar varias reformas no pavillón e campo de fútbol municipal de Arca, situado no lugar de Reboredo.

A institución provincial destina un total de 68.750 euros a estas obras, que incluirán a reforma dos vestiarios e a reparación da cuberta e terán unha duración aproximada de catro meses.

Na actualidade, tanto o mobiliario dos vestiarios coma as súas instalacións están moi deterioradas, polo que serán totalmente remodelados. Os traballos incluirán a demolición de tabiques, o picado do pavimento e a retirada do alicatado, das instalacións de fontanería, das ventás e das portas.

Posteriormente, nivelarase o pavimento cunha capa de morteiro autonivelante e recubrirase con baldosas de gres porcelánico. Os fondos provinciais tamén financiarán a instalación de nova fontanería, portas e ventás.

Doutra banda, demolerase a cuberta e a súa estrutura, na zona de cantina e dos aseos, para substituíla por unha estrutura metálica cuberta con paneis tipo sándwich. Así mesmo, reformarase o muro de peche para adaptalo á nova cuberta e mellorar así a zona de acceso.