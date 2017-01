A Deputación de Pontevedra empraza aos concellos a mellorar os montes da provincia

Pontevedra, 31 de xaneiro do 2017 – A Deputación de Pontevedra vén de achegar aos concellos da provincia o primeiro borrador das bases das liñas de axudas para poñer en valor os montes da provincia coa fin de que realicen as súas aportacións.

O vicepresidente César Mosquera instou ás alcaldesas e alcaldes a que participen na redacción do texto final e propoñan melloras e contribucións antes do 28 de febreiro.

Segundo indicou Mosquera, o monte é o grande esquecido do territorio galego, polo que a Deputación de Pontevedra pretende poñer en marcha un ambicioso e novidoso proxecto para poñelo en valor e crear parques forestais singulares: frear os lumes ou minimizar o seu dano, levar adiante propostas que poñan en valor a paisaxe e crear explotacións complementarias á madeireira, xa sexan micolóxicas, gandeiras ou doutro tipo.

Para iso a institución provincial abrirá unha liña de axudas que alcanzará 1.200.000 euros na que traballará da man das diferentes xuntas de montes e dos concellos. Haberá dous apartados subvencionables. O primeiro terá 360.000 euros e destinarase á redacción de proxectos de intervención no monte para organizar as actuacións. O segundo (con ata 840.000 euros) servirá para financiar as actuacións concretas a desenvolver. O financiamento poderá chegar ata o 80% do valor total dos proxectos e actuacións en función do número de solicitantes e dos valores que se propoñan.

Unha das esixencias para optar ás axudas será que o ámbito de actuación debe ser dun mínimo de 50 hectáreas, polo serán fundamentais os acordos entre diferentes comunidades de montes e os concellos.