A Deputación repara a Casa da Cultura e a piscina municipal de Santa Comba

Santa Comba, 16 de agosto do 2017 – O Boletín Oficial da Provincia publicou a formalización dos contratos para a execución de obras na Casa da Cultura e a piscina municipal de Santa Comba, que financia a Deputación da Coruña a través do Plan de Acción Social.

En total, a institución provincial destina 344.187 euros a estas obras, que poderán comezar proximamente e terán unha duración estimada de seis meses.

Debido ao tempo transcorrido desde a súa construción, a casa da Cultura de Santa Comba presenta varias deficiencias na impermeabilidade da cuberta, escasa protección térmica e problemas de humidade, que fan imprescindibles obras de conservación.

Estes traballos incluirán a substitución das tellas, o illamento da cuberta e a reposición de canalóns e baixantes de zinc. Tamén se substituirá o lucernario, colocaranse novas ventás e rexenerarase a fachada con illamento térmico, para impermeabilizala e mellorar a eficiencia enerxética.

No exterior do edificio,mellorarase esteticamente a entrada revestindo a marquesina con zinc e instalando portas de apertura automática. Así mesmo,reporanse as beirarrúas e os bordos de pedra para integrar o entorno coa fachada.

En canto á piscina e o pavillón municipal, eliminaranse os pavimentos, as paredes e os teitos en mal estado, e substituiranse por novos materiais adaptados a cada espazo, coma caucho continuo ou formigón pulido.

As obras financiadas pola Deputación tamén inclúen a ampliación do ximnasio da planta baixa, que contará cunha cuberta de policarbonato translúcido.

Mellora da seguridade viaria en Porto Carreiro

O Boletín Oficial da Provincia tamén publicou a formalización doutro contrato en Santa Comba. Trátase da mellora da seguridade viaria no camiño que une Porto Carreiro, a Illa, Freixeiro e Vilarnovo coa estrada de Santiago.

A Deputación da Coruña destina a estas obras 167.356 euros, dentro do seu Plan de Acción Social. Os traballos incluirán a explanación e rasanteo do firme, a limpeza das cunetas e o perfilado das beiravías a aplicación dunha nova pavimentación con triplo rego asfáltico e mestura bituminosa en quente.

Con estes traballos, preténdese mellorar a seguridade viaria e favorecer a circulación entre os núcleos de poboación, ademais de facilitar o acceso dos veciños ao vial que une Santiago de Compostela e Santa Comba.