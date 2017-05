A Deputación arranxa en Trazo a estrada de Ordes a Portomouro

Bisbarra, 26 de maio do 2017 – A Deputación da Coruña destina un presuposto de 254.733,81 euros para financiar as obras de mellora da capa de rodaxe da estrada provincial DP 5903 Ordes a Portomouro, entre os puntos quilométricos 11+700 e 15+000, ao seu paso polo termo municipal de Trazo.

O proxecto atópase actualmente en fase de licitación e servirá para sufragar as obras de fresado e reparación das zonas danadas do firme actual e dotar posteriormente ao vial dunha nova pavimentación de mistura bituminosa en quente de 5 cm. de espesor que mellore a adherencia e a seguridade da circulación de vehículos no tramo indicado, de 3,2 quilómetros de lonxitude.

O tramo da estrada, unha das principais arterias de comunicación de Trazo con Ordes e Compostela, conta cun elevado volume de tráfico e discorre polo centro da localidade, dende a Casa do Concello, pasando por Viaño pequeno ata chegar a Agrodomestre. A actuación de mellora programada polo departamento de Vías e Obras do goberno provincial contribuirá a mellorar o estado do vial e a seguridade do tráfico.

As empresas interesadas en participar na licitación poden presentar as súas propostas ata o vindeiro 12 de xuño no Rexistro Xeral da Deputación da Coruña.

Medio millón na mellora de estradas en Trazo

Precisamente, este foi un dos enclaves visitados polo presidente da Deputación, Valentín González Formoso, durante o encontro que mantivo o pasado mes de agosto co alcalde de Trazo, José Dafonte, e os membros da corporación local; na que supervisou tamén diversas obras de mellora da rede viaria provincial no municipio, como a travesía de Agrodomestre, na que se ampliou a plataforma e se construíu unha senda peonil por ambas marxes, nun punto onde se ubica o centro de saúde e diversos negocios e vivendas.