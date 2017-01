Derrota do Rio Natura Monbus Obradoiro ante o Movistar Estudantes  (81-73)

Compostela, 30 de xaneiro do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro visitou o WiZink Center buscando conseguir a quinta vitoria da tempada, pero foi o Movistar Estudantes quen a levou a pesar do achegamento final no marcador por parte dos galegos.

Os colexiais comezaron forte o partido con dous triplos de Jackson e un de Vicedo en tres acciones seguidas, en menos de dous minutos (9-2), pillando por sorpresa ao conxunto de Moncho Fernández. As porcentaxes de tiro de campo sumados ao nivel defensivo e as perdas fixeron que os madrileños sumasen distancias. O Obradoiro non se deixou ir e demostrou que pelexaría este partido terminando o primeiro cuarto tres puntos por baixo no marcador.

No segundo cuarto as porcentaxes e a defensa do Rio Natura Monbus Obradoiro melloraron e, con McConnell e Yusta guiando ao equipo, completouse un parcial de 0-8 que deixaba claro aos de Moncho Fernández que seguían existindo posibilidades de manterse no partido. Pero de novo as perdas, xunto ás actuacións de Arteaga e Wilson, fixeron que a remontada complicásese. Foi Dulkys quen converteu cinco puntos seguidos e conseguiu que se chegase ao descanso once puntos por baixo (43-32).

Tras o paso polos vestiarios, Suton sumaba para aumentar a renda do seu equipo en trece puntos, pero o Rio Natura Monbus respondeu cun parcial de 6-0 (45-38) ao que Suton, de novo, respondeu cun triplo que non deixaría acurtar distancias. Jackson conseguiu cinco puntos que, sumados aos de Wilson, alcanzaron a máxima diferenza do encontro cun 63-47 reflectido no electrónico ao finalizar o terceiro cuarto.

A pesar da distancia no marcador, os de Moncho Fernández tiraron de loita e esforzo no último cuarto mellorando notablemente o ritmo na defensa. Pustovyi machucou o aro dúas veces rebaixando a diferenza mentres que o equipo era capaz de frear ao Movistar Estudantes desde a defensa. Acertaron desde o tiro e apertaron en defensa os do Obradoiro, conseguindo poñerse a catro puntos (75-71) a falta de 30 segundos. Pero, a pesar do esforzo, foron os de Salva Maldonado quen se fixo coa vitoria por un 81-73.

O vindeiro sábado 4 de febreiro o Rio Natura Monbus Obradoiro recibirá en Multiusos Fontes do Sar ao ICL Manresa, ás 20.00 horas para loitar por conseguir a seguinte vitoria.

FICHA TÉCNICA: