Derrota do Santiago Futsal en Son Moix ante o Palma Futsal

Compostela, 4 de marzo do 2017 – Partido moi complicado ao que se enfrontaba o Santiago Futsal na súa visita para Son Moix.

Palma Futsal non dió opción ao conxunto galego e marcharíanse ao descanso cun avultado 5-0.A pesar de tentalo con porteiro-xogador ata o final, a noite non estaba para os intereses santiagueses. Xa co 8-1, Ismael e Dani Montes asinarían os dous últimos tantos do partido en Son Moix para o 8-3 definitivo.

O encontro arracó cun Palma Futsal que buscaba en avalancha o primeiro gol do encontro. As ocasións de Joselito e Paradinsky obrigaban a Chema Mella a empregarse nos primeiros compases do encontro. Con todo, Carlitos non fallaría tras aproveitar un rexeite do meta madrileño e facer o primeiro aos 4 minutos.

Ao primeiro tanto balear contestaron os galegos cun tiro de Pablo Tallón que desviou Sarmiento, a máis clara dos visitantes ata o momento en Son Moix. Unha alta defensa dos baleares, presionando a saída do balón por parte dos galegos, impedía aos de Santiago xogar con comodidade. Eloy Vermellas anotaría o segundo nun tiro exterior que se coou no fondo das mallas.

A sorte non estaba de parte dos galegos que viron como un colocado disparo de Santi estrelábase na cruceta. Pero se entrou, nunha acción posterior, o tiro afastado de Eloy Vermellas para poñer o 3-0 no luminoso, traspasado o ecuador da primeira metade.

O meta arxentino Nico Sarmiento, sería determinante para os seus salvando o tiro de Catela coa perna xa no minuto 15 de partido. Os galegos apuraron as súas opcións antes do descanso saíndo de cinco con porteiro-xogador, pero en dúas recuperacións en propio campo anotaron Paradinsky e Eloy Vermellas o 4-0 e o 5-0 para os seus.

Tras o paso por vestiarios, chegaría o primeiro mazazo no primeiro minuto da continuación: Paradinsky anotaría o sexto de cabeza tras un saque desde a esquina. Volverían tentar os galegos con porteiro-xogador, momento no que chegaría o gol de Álex Diz para poñer o 6-1 no luminoso. Xa co partido practicamente sentenciado, Diego Favero e Rizo anotaron dous tantos consecutivos para os baleares.

Nada parecía saírlle ao Santiago Futsal que sumou a expulsión de Álex Diz por dobre cartón amarelo á lista de infortunios do partido de hoxe. Xa nos minutos 33 e 39, este a seis segundos do final, Ismael e Dani Montes fixeron senllos goles para poñer o definitivo 8-3 no marcador.

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “Hoxe non estivemos acertador en ningunha faceta do xogo. Eles abriron o marcador moi rápido e cando quixemos meter o ataque de cinco, algo que dominamos, non nos saíu nada. A partir de aí, Palma xa se foi no marcador e nós non tivemos o día. Cando estes equipos xogan ao 200% non perdoan”.

Ficha do partido: