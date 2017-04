Descarboniza! que non é pouco! a USC e Compostela contra o cambio climático

O proxecto Descarboniza que non é pouco nace no seo da USC a partir dous feitos moi claros. O cambio climático é un reto para o home e polo tanto a investigación sobre el é fundamental, e a educación ambiental ten é unha parte imprescindible da loita contra ese cambio,

O Grupo de Investigación de Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA) da Universidade de Santiago de Compostela (USC) deseñou o proxecto Descarboniza que non é pouco co que se busca organizar e acompañar grupos de persoas que estean dispostas a “descarbonizar” os seus estilos de vida, reducindo así as súas emisións de gases de efecto invernadoiro loitando contra o cambio clmático.

Trátase de reunir a persoas dispostas a cambiar o seu modo de vida, compartir os coñecementos que se lle dan e que adquiren coa experimentación e, en definitiva, loitar contra o cambio climático desde a base.

Durante o primeiro semestre do 2017 o Grupo SEPA desenvolve unha iniciativa piloto no Concello de Santiago de Compostela a través dun convenio de colaboración coa Concellería de Medio Ambiente e Convivencia.

Tomando como punto de referencia o traballo que se ven desenvolvendo nos Centros Socioculturais da cidade, o proxecto botou a andar con tres grupos iniciais: un grupo xuvenil no CSC de Vite, unha asociación de mulleres rurais da parroquia de Lavacolla e un grupo mixto no CSC de Fontiñas.

Dentro da iniciativa e como forma de difusión do proxecto, e da loita contra o cambio climático, o pasado xoves proxectábase en Compostela Amanece que no es poco coa presencia do director José Luís Cuerda, Ao remate tiña lugar un coloquio sobre a película e sobre o cambio climático,

Miguel Pardellas é un dos responsables da iniciativa e comezabamos preguntándolle polo proxecto e como nace a vinculación coa pelicula



Para o investigador na educación ambiental contra o cambio clmático falta humor, algo que pode facer que a concienciación sexa máis doada



Unha das partes máis atractivas do proxecto Descarboniza que non e pouco e o traballo en comunidades no canto de facelo de xeito individual, este aspecto ten varias vantaxes



O proxecto atópase en fase de probas pero os primeiros indicios son moi bos e confían en obter bos resultados co paso do tempo



Descarboniza que non é pouco ten unha importancia paralela igual de importante, acercar o traballo da universidade a veciñanza de Compostela. Unha das tarefas pendentes da USC é conseguir unha integración maior na sociedade e formar parte dela pero con proxectos como este están sen duda no bo camiño.