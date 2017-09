Máis de 100 persoas no Día da Bicicleta en Rois

Rois, 24 de setembro do 2017 – Un ano máis celebrouse o Día da Bicicleta en Rois cunha moi boa participación que chegou as 130 persoas en esta decimocuarta edición.

O XIV Día da Bicicleta en Rois agasallou ao participante máis xove e ao máis maio. Erik Brea Serramito, veciño de Seria (Rois) de 10 meses, e Mario Alfonsín Castro, padronés de 74 anos, foron os extremos de idade entre os 130 participantes que, con este evento, conmemoraron a Semana da Mobilidade.

Despois de percorrer 20 quilómetros por fermosos paraxes do concello, e repoñer forzas en Angueira de Castro, os asistentes participaron nun sorteo de diferentes agasallos. Entre os participantes atopábanse Suso Blanco Villar, director do Club Ciclista Padronés, e Martín Bouzas, do Super Froiz e medalla de bronce no campionato de España Contrarreloxo individual. Coa organización da proba colaboraron Protección Civil de Rois e Padrón, e tamén o GES Terras de Iria, e a Asociación Amipa.