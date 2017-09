Día do Deporte este sábado no Milladoiro, Ames.

Ames, 15 de setembro do 2017 – O Concello de Ames, a través da Concellaría de Deportes, organizou unha ampla oferta de actividades para a celebración do Día do Deporte na área deportiva de Milladoiro este sábado.

O Día do deporte comezará pola mañá, de 11:00 a 14:00 horas. Poderase practicar spinning, step, zumba, body combat e pilates no aparcadoiro da Casa da Cultura. Na entrada do instituto do Milladoiro haberá xincanas ciclistas e un inchable; na piscina haberá piragüismo; na zona verde que está ao carón da piscina realizaranse actividades de tiro con arco e un torneo de chave; no interior do pavillón poderase xogar ao baloncesto e practica judo; mentres que nunha das pistas exteriores faranse exhibicións de tenis.

Entre as 14:00 e as 16:00 haberá unha pausa de dúas horas para comer. De seguido, de 16:00 a 19:00 horas continuarán as actividades deportivas con spinning, step, zumba, body combat e pilates no aparcadoiro da Casa da Cultura; cross training, xadrez e inchables na entrada do instituto; piragüismo na piscina; atletismo na zona verde que está ao carón da piscina; patinaxe no interior do pavillón municipal; e voleibol e fútbol sala nas pistas deportivas exteriores.

Todas as persoas que participen nas actividades deportivas recibirán un tícket para o sorteo de agasallos. Cantas más veces se participe nas actividades propostas, máis posibilidades hai de conseguir un dos numerosos agasallos. O devandito sorteo realizarase ás 19:30 horas, unha vez finalizadas todas as actividades.