Día do Libro na biblioteca pública de Santiago Ánxel Casal

Compostela, 24 de abril do 2017 – Como colofón ao traballo que realiza desde o pasado día 17 para conmemorar o Día do Libro, a Ánxel Casal preparou para hoxe luns distintas actividades.

O persoal da biblioteca Ánxel casal recomenda hoxe libros. As persoas que se acheguen á biblioteca o día 24 de abril poderán recoller nos mostradores de Información e da Sala Infantil recomendacións de lecturas realizadas polo persoal da biblioteca.

Visita guiada extraordinaria ás 12.00 para que os usuarios, e aqueles que aínda non o son, poidan coñecer todos os espazos e servizos que ofrece a Biblioteca.

Pendanca e Oso

As actividades da Ánxel Casal continuarán o día 27 co espectáculo de poesía Pendanca e Oso que estará a cargo de Aldaolado, grupo formado polas poetas Lucía Aldao e María Lado, a citas 19.30 horas no Salón de actos e está dirixida a un público adulto. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Pendanca e Oso é un recital de poesía ameno, dotado de ritmo e comunicación aberta co espectador, no que este adquire ademais, un papel activo. Das aventuras ou desventuras amorosas de cada un e de cada unha, xorden paixóns desenfreadas, anos de martirio, cotas altas de felicidade, ansiedades varias, gozos e sombras. Dese caldo de cultivo xorden tamén

os poemas que Aldaolado recitan neste espectáculo, poñéndolle moita música e moito humor ao amor máis romántico e ao amor máis miserable. Dúas poetas no escenario co corazón aberto en canal. Iso é Pendanca e Oso, unha fábula que conta e canta o peor e o mellor do currículo amoroso da humanidade.

Poetas desde a súa adolescencia, Lucía Aldao e María Lado non soportan a idea dun poeta aburrindo ao público cos seus textos. Por iso inventaron hai xa 11 anos un formato de lectura (“o aldaolado”) no que cantan as súas cancións favoritas, contan historias máis ou menos simpáticas que teñen que ver cos poemas, a literatura, ou coa súa azarosa vida de escritoras, e propoñen ao público que se convirtan en autores dadaístas a través de divertidos xogos. O que faga falta para que o respectable asista a unha velada chea de poesía, emoción e divertimento.