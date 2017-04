Bibliotecas e museos autonómicos conmemoran o Día do Libro

Compostela, 21 de abril do 2017 – As bibliotecas e museos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organizan unha programación especial de actividades para conmemorar o Día Internacional do Libro, que se celebra o 23 de abril.

Ao longo desta semana e con continuación na que vén, realizaranse sorteos e liberacións de volumes, visitas guiadas ás instalacións das bibliotecas centrais territoriais das cidades, obradoiros e tamén se repartirán marcapáxinas entre os usuarios e usuarias que leven algunha obra en préstamo nestes días; ademais de continuar coa habitual programación de actividades.

Pola súa banda, os centros escolares tamén están a preparar actividades para conmemorar esta data, mentres que desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares da Consellería está previsto publicar este venres 21 de abril a resolución pola que se recoñece a un autor co Premio dos Clubs de Lectura, por ser un dos máis lidos nos clubs no curso pasado. Así mesmo, editouse un marcapáxinas cun texto orixinal da poeta Rosalía Fernández Rial.

Propostas diversas nas bibliotecas

A Biblioteca de Galicia, situada na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, agasallará os seus visitantes cun libro ata o propio 23 de abril, mentres que a Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal organizará o día 24 unha visita guiada extraordinaria e mais a actividade ‘Un libro para cada lector ou lectora’, a través da que se repartirá información con recomendacións de lecturas realizadas polo persoal do centro. Ademais, o día 25 sortearanse lotes de libros entre todos os usuarios que leven algún en préstamo e ata o día 24 funcionará unha campaña de liberación de volumes en diferentes espazos da biblioteca, o coñecido como bookcrossing.

Liberación de libros nos museos

As bibliotecas dos museos de xestión autonómica, concretamente, do Museo das Peregrinacións e de Santiago, do Centro Galega de Arte Contemporánea (CGAC), do Museo Etnolóxico Ribadavia-Ourense e do Museo de Belas Artes da Coruña, participarán hoxe venres 21 de abril nunha campaña de liberación de libros na que están implicados un total de 57 museos e centros de arte de todo o Estado.

Trátase de volumes procedentes da bolsa de duplicados das súas respectivas bibliotecas. Os libros conterán as instrucións necesarias para facilitar ao lector a súa participación na campaña e estarán rexistrados na páxina web http://www.bookcrossing.com/mybookshelf, onde os lectores poderán indicar o lugar onde liberarán cada exemplar, o que permite seguir a pista de calquera deles, así como saber quen o leu e en que lugar.

Ler conta moito

Nesta semana de homenaxe ao libro, o programa de dinamización da lectura ‘Ler conta moito’ promovido pola Secretaría Xeral de Cultura en colaboración cos concellos estará repleto de actividade. Así, desde hoxe ata o domingo organizaranse 63 sesións en bibliotecas e axencias de lectura municipais, dos que 17 se concentrarán na fin de semana. Contacontos participativos, obradoiros de poesía, de ciencia ou de arte, narracións musicadas, conversas con autoras e autores ou encontros con ilustradores son algunhas das actividades deste programa dirixido a públicos diversos, con especial atención aos máis novos. En total, a actual edición deste programa, a quinta, ofrece máis de 750 actividades espalladas por todo o territorio galego.

A programación conmemorativa do Día do Libro pódese consultar na Axenda de Cultura de Galicia, en www.cultura.gal, e no enderezo http://rbgalicia.xunta.es/solicitudes-subvencion-2017/calendario/