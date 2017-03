Día Mundial da Poesía nas Crechas con libros e viños

Compostela, 21 de marzo do 2017. A Casa das Crechas segue coa celebración dos seus 30 anos, e hoxe martes acolle unha nova Cata de Libros e Viños Galegos.

En esta ovasión cataranse tres caldos do Ribeiro, a primeira denominación de orixe galega, e a sesión de lectura de poemas será realizada polo público asistente.

Hoxe a Cata de Libros e Viños Galegos está dedicada ao Día Mundial da Poesía, onde os participantes poderán traer os seus poemas e lelos diante de todos. Ademais, haberá tres viños do Ribeiro: Cancion de Elisa e Wish, con D.O. Ribeiro, e Heaven&Hell sen denominación.

Os viños serán achegados polo espazo enocultural Vide Vide.