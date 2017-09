Xa se coñecen os dorsais no Santiago Futsal

Compostela, 2 de se tembro do 2017 – Os xogadores xa teñen asignados os dorsais no Santiago Futsal para a que será a décimo quinta temporada do equipo branco na elite do fútbol sala nacional.

As únicas novidades en canto á temporada pasada son os números dos cinco xogadores novos Iago Barro, Everton, Álex Verdejo, Zequi e Gonzalo; e o cambio de dorsal de Víctor López.

O porteiro viveirense Iago Barro lucirá o número 1 ás súas costas; mentres que Víctor López, que cumprirá a súa segunda temporada no club, recolle o dorsal número 13 deixado por Pablo Tallón tras anunciar a súa retirada do fútbol sala profesional.

David Palmas, que se está recuperando da lesión do ligamento cruzado anterior, mantén o número 4, e o peche madrileño Álex Velasco o 11. Xunto a eles, o canteirán ourensán Gonzalo portará o número 10 e o recentemente incorporado Álex Verdejo o 21.

O número 7 manterá ao seu dono, o gaditano Catela; e o capitán Hugo Sánchez tampouco abandonará o seu xa respectado número 14. Isma lucirá o 16 outro curso máis; do mesmo xeito que Santi o 19, Álex Diz o 20 e Armando o 24. Outro dos novos xogadores santiagueses Zequi, portará o 18.

Por último, Antonio Diz lucirá o 9 na posición de pivote, acompañado polo brasileiro Everton que levará o 22.

Unha vez resolto o tema dos dorsais no Santiago Futsal o plantel branco continúa coa súa intensa preparación e hoxe desprázase a Vigo para disputar, xunto a O Parrulo FS e Talleres ABC o IV Trofeo Concello de Vigo. Un triangular no que os santiagueses se medirán, en primeiro lugar, ao conxunto da Terceira División Nacional Talleres ABC Vigo, e aos seus veciños de Ferrol recentemente ascendidos a Primeira División na final do torneo.