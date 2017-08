Dub e jazz para o Feito a Man en este martes festivo

Compostela, 15 de agosto do 2017 – O día con máis festas en toda Galicia é tamén día de concertos no Feito a Man que organiza a asociación Cidade Vella en Compostela.

A primeira cita é unha festa, unha festa longa que vai das dúas da tarde ata as nove e media da noite… si é que non segue despois. O lugar elixido un recuncho moi especial como é Tras San Fiz de Solovio, as costas da pRaza de Abastos. E os organizadores Mais Lume Kolektive.

Maislume é un colectivo de reggae e dub fundado en 2014 coa intención de difundir a cultura soundsystem mediante a produción e difusión de eventos relacionados con este movemento en Santiago de Compostela. Son os responsables de fitos pioneiros na cidade como o Compostela Dub, as Pon di Mic Nights ou as Dub Chronicles.

Pero este martes reserva un tempo para o jazz e para jazz feito en Compostela cos Quarks na Praza de Feixoo a partir das dez da noite.

Quarks son partículas que interaccionan. Unha tripulación dunha nave sen retorno, que explora sen fin o cosmos musical creativo comunicándose telepaticamente na linguaxe dos sons, viaxando por mundos descoñecidos, ou transformando os xa coñecidos… Enerxías, formas, orde e caos, rixen os destinos nesta viaxe.

A bordo desta viaxe están grandes da música en Compostela: Javier Constenla (piano), L.A.R. Legido (batería), Manu Paino (trompeta) e Iñigo Azurmendi (contrabaixo).

Como vedes hai moita festa hoxe pero o Feito a Man segue a ser unha cita interesante para os que busquen música.