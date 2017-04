Ecoxenofobia e cambio global nos Luns do Ateneo

Compostela, 24 de abril do 2017 – O Ateneo de Santiago e o seu ciclo de conferencia celebrarán unha nova sesión para introducirse no mundo biolóxico coa conferencia Especies exóticas e invasións biolóxicas: ecoxenofobia e cambio global, impartida por Fernando Cobo, Profesor da USC.

A conferencia, organizada pola Sección Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente do Ateneo, terá como sempre como hora de comezo as 20.00 h. na sede de Afundación de Santiago (Rúa do Vilar, 19). Nela tratarase un tema como a bioloxía, dende o prisma das especies exóticas e as invasións, introducindo un termo como o de ecoxenofobia

Fernando Cobo

Fernando Cobo Gradín é doutor en Bioloxía, Profesor Titular do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago de Compostela, é Director da Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con” e fundador e Presidente da “Asociación galega de Investigadores da auga” (AGAIA).

A súa investigación inclúe diferentes aspectos da Limnoloxía: taxinomía e bioloxía de insectos acuáticos, bioloxía e ecoloxía de peixes continentais, con especial interese nas especies migradoras, e problemas emerxentes como as invasións biolóxicas e a toxicidade e control de cianobacterias de auga doce.

Foi investigador principal en 8 proxectos de investigación de convocatorias competitivas autonómicas (5), nacionais (2) e europeas (1) e participou como investigador en nove proxectos: 2 proxectos internacionais e 7 nacionais. É autor de 296 publicacións científicas: 69 publicacións indexadas no SCI, 106 publicacións en revistas con revisión por pares, 27 libros completos, 69 capítulos e 25 publicacións en actas de congresos. Ademais, moitos dos resultados da súa investigación foron presentados en 12 conferencias por invitación en simposios, 107 contribucións a congresos nacionais e ibéricos e 50 contribucións a congresos internacionais.