El Pintor de Batallas chega ao Auditorio de Galicia

Compostela, 8 de outubro do 2017 – El pintor de batallas é unha novela sobre a vinganza que viu a luz en 2006 da man do escritor e xornalista Arturo Pérez Reverte e baixo o selo Alfaguara e que agora chega en versión teatral.

El Pintor de Batallas toma forma teatral baixo a dirección de Antonio Álamo, nunha representación producida por Emilia Yagüe Producciones, Minestrone Producción y Gestión Cultural, Masca Producción, e Teatro Calderón de Valladolid e en colaboración co INAEM (Ministerio de Cultura e Deporte) e a Comunidade de Madrid.

Os actores Jordi Rebellón, ben coñecido polo público tralo seu paso por series televisivas como Hospital Central, Cuéntame cómo pasó ou Sin identidad, e Alberto Jiménez, tamén popular grazas ás súas interpretacións en filmes como El Bola ou Mar Adentro, enfróntanse nunha intensa batalla escénica ao asumiren os papeis protagonistas. A produción, candidata aos Premios Max de Artes Escénicas 2017 nas categorías de Mellor Adaptaciónm para Antonio Álamo, Mellor Actor Protagonista- para Alberto Jiménez, Mellor Espectáculo de Teatro e Mellor Produción Privada, chega hoxe a partir das 20.30 h ao Auditorio de Galicia.

El pintor de batallas retrata o encontro de dous vellos coñecidos, o pintor e fotógrafo de guerra Faulques, ao que dá corpo e voz Jordi Rebellón, e Ivo Markovic, un sobrevivente da batalla de Vukovar ao que aquel retratou tempo atrás co seu obxectivo e que é interpretado por Alberto Jiménez.

Coa guerra como pano de fondo, El Pintor de Batallas pon es escena un abano de cuestións que reproducen algunhas das constantes dramáticas de Pérez Reverte, como as feridas xeradas polos conflitos, o silencio das vítimas, o recordo, o amor e a perda e as relacións entre o tempo e o azar. O autor e membro da RAE describe a novela orixe desta montaxe como testemuño da súa ollada e impresións sobre a guerra logo de 21 anos de experiencia como reporteiro en diversos conflitos bélicos. Para o adaptador do texto e director da peza, Antonio Álamo, a obra tende unha mirada complexa sobre cuestións universais como a maldade, o caos, a supervivencia e as convencións sociais e fai que o espectador se cuestione sobre a culpabilidade, sobre o papel que asume nos seus actos e sobre a utilidade do recordo.

El pintor de batallas conta con escenografía e deseño de vestiario de Curt Allen, iluminación de Miguel Ángel Camacho, e música e espacio sonoro de Marc Álvarez. O espectáculo está enmarcado no programa ‘PLATEA, Programación Estatal de Artes Escénicas’, promovido polo INAEM.