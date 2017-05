Eloína Núñez, xerente da Área Sanitaria de Santiago visitou Touro

Touro, 18 de maio do 2017 – A nova xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela, Eloína Núñez Masip, visitou o Concello de Touro acompañada polo alcalde, Ignacio Codesido.

A Xerente visitou o Centro de Saúde, onde coñeceu sobre o terreo e por boca do persoal que alí traballa as necesidades do sanatorio de Touro. Esta visita prdúces despois de que o Servizo Galego de Saúde, SERGAS, asumira os custes de mantemento do centro en virtude dun convenio firmado no es de marzo co concello. Ata a firma de ese acordo o Centro de Saúde de Touro era mantido cos fondos do concello.

A visita a Touro de Eloína Núñez Masip foi para coñecer sobre o terreo as necesidades dun Centro de Saúde que atende a unha poboación de algo máis de 3.000 persoas, das que 1.049 son maiores de 65 anos e 203 son menores de quince anos. A nova xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela explicou que, tras tomar posesión do seu cargo a finais de febreiro, quere coñecer persoalmente as necesidades dos centros de saúde que dependen da área compostelana.

Eloína Núñez dixo na visita que “O mantemento do Centro de Saúde de Touro, que dependía do Concello, pasou agora a depender do Sergas e aproveitamos para visítalo e para establecer contacto co seu personal e coñecer de primeira man cales son as súas necesidades”.

O Centro de Saúde de Touro conta con dous médicos, un pediatra, unha matrona, dúas enfermeiras e unha persoa que atende os temas de administración. A xerente, que estivo acompañada de parte do seu equipo, falou co persoal do centro e tomou nota das inquedanzas que lle trasladaron. Eloína Núñez descarotu que este traspaso de gastos de mantemento, entre os que por exemplo está a luz, vaia a ter consecuencias sobre os pacientes. “A atención será como ata o de agora e intentaremos mellorar incorporando novos servizos para os veciños e veciñas de Touro”, explicou a xerente. O alcalde de Touro e varios membros da Corporación Municipal acompañaron á xerente na súa visita á infraestrutura de atención médica.