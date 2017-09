O Ensanche celebra seguir vivo 56 anos despois

Compostela, 30 de setembro do 2017 – O Ensanche celebra hoxe a festa que celebra ter + de 55 anos, 56, unha iniciativa das asociacións Raigame, Em.Rede, Fundación Santiago Centro e Apega na que colabora o concello de Santiago a través do centro sociocultural.

O Ensanche celebrou o ano pasado 55 anos desde que se entregaran os títulos de propiedade das, para moitos un nome esquecido, Casas de Ramírez. Esa festa foi a primeira das que pretenderan este e os anos vindeiros por en valor ao barrio e unir a comerciantes e veciños.

Onte comezaban os actos co desfile de moda na Praza Roxa e un concerto no Dado Dada e hoxe as rúas Diego de Muros e Rodríguez Carracido estarán ocupadas pola III Feira do Comercio na que se inclúen un montón de actividades. Almazen, Máis Deporte, Hygge Pilates, Kennedy Sport Gym, Mandala e Lodanzas farán ao longo de toda a mañá exhibicións artísticas na carpa situada na Praza Roxa.

A Charanga Mekánika actuará polas rúas de 12.30 a 14.00 horas e dividiránse os espazos cos gaiteiros de Do Fondo do Peto e Gharatuxa que tamén estarán de pasarrúas. A mañá rematará coa actuación a partir das dúas de Kind of Soul na Praza Roxa.

A tarde comeza as catro cunha exhibición de baile na rúa Rodríguez Carracido. Na carpa da Praza Roxa o Mago Román actuará a partir das cinco e ata as oito, en Xeneral Pardiñas disputarase o I Torneo de Xadréz do Ensanche.

De oito a nove chegará o momento do sorteo de agasallos e de 22.00 ata as 23.00 Jorge Casal dar un concerto que porá fin a xornada. Todo esto na carpa da Praza Roxa.

A Festa rematará mañá domingo dedicando o día a bicicleta. Desde as 10.30 haberá unha marcha ciclista polas rúas do Ensanche e de doce a dúas unha ximcana e unha exhibición BMX na Praza Roxa.

