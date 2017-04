Entrevista con Manuel Cuiña alcalde de Silleda

Seguimos coñecendo aos alcaldes da bisbarra e cruzamos de provincia para chegar a Silleda

O actual alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, leva xa 3 lexislatura loitando por cambiar o seu pobo. Primeiro como tenente de alcalde no 2007 ata que unha moción de censura apartou aos socialistas do goberno. No 2011 recuperan a volve ao posto con Paula Fernández como alcaldesa ata que é elixida senadora por designación autonómica e convertese él en alcalde. No 2015 renova o cargo xa con maioría absoluta coa que goberna na actualidade.

Nos últimos 3 anos conseguiu un aforro de 900.000 euros sen que iso supuxera deixar de facer obras, apoiar a cultura e o deporte ou implementar plans de emprego e cursos de formación. Nos últimos tempos todos miran cara o seu concello porque o Ministerio do Interior autorizou un referendo para decidir si se traslada a casa consistorial do lugar no que está desde 1870. Queda claro que sobran motivos e temas para falar con este alcalde.

Comezamos pedíndolle unha valoración da situación do concello dado todo o que custou conseguir a estabilidade actual



Silleda pasou dun endebedamento superior ao 200% no 2007 a un 40% do presuposto na actualidade. Manuel Cuiña explica que unha das claves de este cambio foi a recadación de impostos, xa que moitas grandes empresas non os pagaban, e a axilidade para conseguir todas as subvencións posibles



Preguntámonos, e lle trasladamos a cuestión, si o PSdeGa e o Psoe non deberían mirar máis aos concellos como o de Silleda e alcaldes como Manuel Cuiña que, como el di, gañan eleccións e fan boas xestións



A decisión de cambiar de ubicación a Casa do Concello se comprende cando se visita, non é doado traballar no 2017 cunha edificación do 1870, hai máis funcionarios traballando fora que dentro do concello



resulta evidente que unha consulta popular como esta abre a porta a que outros concellos fagan o mesmo, Manuel Cuiña entende que non se pode preguntar todo pero si é unha decisión importante este tipo de referendo “engrandece a democracia”



Silleda tivo no pasado algunha diferenza de criterio cos empresarios do polígono Área 33. Hoxe en día, superada esa situación, a colaboración é absoluta e traballan na posta en marcha dun viveiro de empresas.



Outra das iconas de Silleda é o Recinto Feiral da Fundación Semana Verde e a propia feira. Manuel Cuiña conseguiu chegar a acordos para que Silleda use as instalacións e traballan en proxectos a medio prazo que poden ser moi interesantes aínda que non se poidan desvelar.



Toda a zona do Ulla e do Deza vive a cultura desde fai moitos anos ao marxe dos equipos de goberno. A chegada do Psoe axudou a que ese traballo se vira reforzado, hai que lembrar que algunha asociación estaba vetada no pasado no concello. Manuel Cuiña fala con orgullo de todo isto



Manuel Cuiña da a impresión de estar onde quere estar, de disfrutar co que fai no seu pobo e polo seu pobo. Cando se lle pregunta por iso, polo que supón ser o alcalde do seu pobo ensancha o sorriso e fala con naturalidade do gratificante que resulta traballar para os veciños



O cambio dado por Silleda é posible que non se perciba na súa totalidade, son pequenos pasos en moitos ámbitos que cando se xuntan debuxan un concello que pasou da UVI a prepararse para correr unha maratón. Manuel Cuiña é un alcalde que transmite unha sensación moi clara de seguridade, de saber que pobo quere e de estar disposto a traballar para conseguilo. Os veciños polo momento parecen dicir que non se equivoca.