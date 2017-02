Entrevista con María Solar, autora de “Os nenos da variola”

María Solar vive un momento moi especial. Acaba de publicar “Os nenos da variola”, a historia da primeira vacina do mundo e de como nenos dos hospicios de Madrid, Coruña e Santiago serviron de portadores para que puidera chegar a América. Para María é mais que unha novela, é recoñecer a importancia dunha xesta que quedara esquecida nas páxinas da historia

En esta novela cobra un especial protagonismo Isabel Zendal, unha muller da que só sabemos que embarcou , co seu propio fillo, coa finalidade de coidar dos cativos na viaxe e que nunca volveu



A novela, que se le de xeito moi doado, deixa sen embargo na conciencia un gusto amargo. Nas páxinas de “Os nenos da variola” descubrimos un país cheo de miseria que nos lembra moito a traxedia que hoxe viven os refuxiados. María explica que a simple idea de ter un lugar destinado para deixar aos nenos, como era o torno da inclusa, é tremenda



Unha das actividades vinculadas a presentación do libro foi a colocación dunha placa conmemorativa no Hostal dos Reis Católicos, no mesmo espazo no que se atopaba o torno. Era unha débeda pendente que a Compostela acolleu con entusiasmo



María escribe en galego o que non impide, como algúns pensan, a difusión da obra fora de Galicia