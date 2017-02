O Entroido chega a Area Central a partir do venres

Compostela, 20 de febreiro do 2017 – O Entroido está á volta á esquina e Area Central ten organizado un programa de actividades no que non faltarán talleres de cociña e de disfraces, un baile cheo de música e diversión e o tradicional concurso infantil de disfraces, no que os traxes máis orixinais poderán levar varios premios.

Como antesala a esta programación, a tarde do venres 24, a partir das 18.00 horas os corredores de Area Central recibirán a visita da comparsa “Micos e bicos”, organizada por diferentes entidades do barrio de Fontiñas, como o centro sociocultural do barrio, Colectivo Barriopía, Micos do Barrio e Seteportas Altair; na que maiores e pequenos do barrio irán desfilando polo interior do centro comercial.

O sábado 25 será o día máis importante. A partir das 18.00 horas, a sesión de Sábados Creativos estará dedicada á cociña creativa, neste caso, centrada no Entroido. Desta forma, os nenos participantes no taller poderán elaborar mini-filloas de chocolate e caretas salgadas, entre outros pratos.

Ese mesmo día, o escenario principal acollerá o concurso infantil de disfraces, unha tradición no Entroido de Area Central no que máis dun centenar de nenos daranse cita para desfilar cos seus mellores disfraces. O concurso establece tres categorías: individual, parella e grupo. Para participar, é necesario inscribirse antes das 14.00 horas do 24 de febreiro a través do correo electrónico marketing@areacentral.es. Tamén se pode formalizar a inscrición o mesmo día do concurso, na zona de celebración, de 16.30 a 18.00 horas.

Para a tarde do luns 27, Area Central ten organizado un baile de Entroido moi divertido e participativo, cheo de música, coreografías e moita alegría, que se celebrará no escenario principal do centro comercial a partir das 18.30 horas. Como colofón, o mércores 1, en horario de 17.30 a 19.30 horas, Area Central celebrará un taller de disfraces de “monstros divertidos”.