O Entroido de Oroso un dos que máis crece na bisbarra

Este ano o Entroido de Oroso repartirá máis de 3.000 euros no seu Concurso de Disfraces de que terá lugar o sábado 25 pero esta época no concello e máis que concursos.

O traballo feito nos últimos anos por parte do goberno municipal de Oroso vai pouco a pouco convertendo esta época nun momento de participación familiar e, en consecuencia, de convivencia da veciñanza.

Mostra de esta participación dos veciños de Oroso son os concursos, que como dicimos, non se limitan aos concursos de disfraces xa que está tamén o de receitas “En galego sabe mellor” e o de máscaras. Nos tres casos as inscricións poderán formalizarse no centro cultural de Sigüeiro ou no teléfono 981 690 903. O prazo de entrega

das máscaras rematará o 21 de febreiro, mentres que o das receitas de Entroido finalizará o 22 de febreiro. No caso do Concurso de Disfraces as inscricións están abertas ata o venres 24 de febreiro, se ben tamén se admitirán anotacións o mesmo día do concurso, neste caso no polideportivo en horario de 16:30 a 17:30 horas.

Mostra da participación que crece cada ano é o Concurso de Disfraces de Entroido terá lugar o sábado 25 de febreiro e o Concello de Oroso repartirá un total de 3.170 euros en premios. Para poder participar é obrigatorio tomar parte no desfile de Entroido, que sairá ás 17:30 horas do polideportivo municipal e percorrerá as rúas de Sigüeiro acompañados do grupo de percusión da Escola de Música.

Para saber un pouco máis de como medrou o Entroido en Oroso falamos con Lucía Vilario técnica de cultura que nos conta en primeiro lugar esa participación da veciñanza nos concursos



O Entroido en Oroso é para todo o mundo pero os cativos teñen unha especial importancia



Preguntámoslle si lembra algunha comparsa en especial pero o que se nota ano a ano e como crece o número de participantes



No que non é capaz de decidir Lucía e no concurso de receitas xa que todas son boas e recoñece que en Oroso son moi golosos



A gastronomía sempre foi importante en Oroso, a Festa da Troita é o principal expoñente, pero cada ano cobra aínda máis protagonismo



O Entroido de Oroso converteuse xa por dereito propio nunha oportunidade de ocio a ter moi en conta nas próximas datas.