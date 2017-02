Épico triunfo do Obradoiro en Sar

Compostela, 27 de febreiro do 2017 (crónica de Íñigo Caínzos ) – O baloncesto debíalle unha tarde como a do sábado ao Rio Natura Monbus Obradoiro. Un equipo afeito a baterse na adversidade, pero masacrado esta tempada polo infortunio, coas graves lesións de Alberto Corbacho e Txemi Urtasun, que ocupan a enfermería desde principios de tempada, a quen se uniu durante a semana o mozo Rosco Allen, KO ata final de curso tras unha fractura na morna. Ademais, aos galegos sempre lles saía cruz nos finais apertados. Ata o sábado de Entroido, cando o Rio Natura Monbus Obradoiro disfrazouse de milagre.

Combateu ata a extenuación o combinado de Moncho Fernández, superando un a un todos os reveses que lle deparou o partido. Por unha banda sobrepuxéronse ao acerto de Stevic e Burjanadze e por outro aos problemas de faltas dos bases primeiro e dos pivotes despois. Acabou o Rio Natura Monbus Obradoiro sen as súas dúas referencias interiores, atacando na última xogada da segunda prórroga con dous pequenos, Pozas e McConnell, dous tiradores, os lituanos Dulkys e Bendzius, e o mozo Yusta. Pero a lousa de Moncho Fernández superou calquera problema. McConnell conectou con Bendzius para sentenciar ao Morabanc Andorra tras cincuenta minutos épicos.

Foi unha contenda moi disputada, con dous equipos que arrincaron erráticos, coas defensas sendo protagonistas e os ataques densos, sen puntería. Co paso dos minutos melloraron as prestacións ofensivas, cun Rio Natura Monbus que xogou con sangue frío e moita cabeza nas dúas prórrogas, guiados por Bendzius (20 puntos e 20 de valoración) e Whittington (23 puntos, 11 rebotes, 25 de valoración), baixo a batuta do infatigable Mickey McConnell, home record, con 43 minutos e medio sobre o parquet, unha cifra que non rexistrara ata a data ningún xogador vestindo a camiseta obradoirista.

Con Rosco Allen lesionado, tirou Moncho de Shayne e Artem para edificar o xogo interior. O americano pronto comezou a sumar puntos e a descoser o xogo interior de Andorra. Só as faltas persoais puideron parar o eficaz despregamento do americano. Foi entón cando tivo minutos Pechacek. Respondeu o checo, batallador en ataque e moi traballador en defensa, pelexando de ti a ti co potente Shermadini. Soubo Sar recoñecer o esforzo do pivote checo, moi aplaudido na primeira ocasción en que foi substituído.

Os homes de Peñarroya, tras a súa participación na Copa do Rey, empezaron vendo aro desde o 6:75 e fóronse diluíndo co paso dos minutos. Tiveron que ser rescatados polo sempre preligroso Navarro e polo contundente Antetokounmpo. Thanasis taponou a Bendzius e empatou cun dous máis un. A partir dese momento, a súa achega foi decreciente (14-14).

O segundo cuarto permitiu ver unha gran versión do Rio Natura Monbus Obradoiro en ambos os lados da cancha. Impecables en defensa, limitando enormemente as virtudes ofensivas dos andorranos, e moi solventes en ataque, os galegos abriron unha brecha de dez puntos.

Foron tres os protagonistas dos dez bos minutos obradoiristas. Tres gladiadores que levaron á escuadra santiaguesa a unha cómoda renda antes do descanso: Nacho Llovet, Osvaldas Matuliones e Santi Yusta. Os dous primeiros ajusticiaron ao equipo do Principado de lonxe, e Santi atacou coa súa versión máis descarada o armazón defensivo tecido na zona andorrana.

Defendía moi ben o quinteto obradoirista, deixando en só nove puntos ao Morabanc. A única mala noticia chegaba en forma de faltas. Antes do descanso Whittington e Pozas acumulaban tres (33-23).

Gozaba o Fontes do Sar da aguerrida versión dos seus xogadores, épicos e sacrificados para sobrepoñerse ás adversidades. Pero na continuación, o Morabanc Andorra saltou á cancha con ánimo de asaltar o feudo galego e aproveitar a conxuntura. Melloraron en defensa os visitantes, Pustovyi e Whittington cometeron a cuarta falta persoal e aos poucos limaron as diferenzas e volteraron o marcador. Triangulaban mellor os do Principado, sendo capaces de atopar a homes liberados. Burjanadze e Shermadini por dentro, Jelinek e Navarro atacando, asinaron o remonte (43-44).

Pintaban bastos para o Rio Natura Monbus Obradoiro despois dos triplos de Jelinek e Albicy nas primeiras accións do último cuarto. Ademais, emerxeu a mellor versión de Stevic, discreto durante boa parte do encontro, pero demoledor con oito puntos no tramo final da noite.

Pero gardaba varios ases na manga Moncho Fernández. Mantivo a batuta da orquestra en mans de Mickey McConnell, que respondeu con fartura á confianza do técnico de Pontepedriña. O base sacouse da chistera un triplo e un dous máis un, mantendo ao Rio Natura Monbus en órbita. Tamén contaba Moncho co potente Whittington, maxistral aguantando con catro faltas e contundente na parcela ofensiva. Aos sabidos problemas de faltas dos pivotes galegos uniuse o golpe de Llovet. Pero soubo facer do mal unha oportunidade Moncho, situando a Bendzius de catro. O lituano acabou sendo demoledor.

O partido dirixiuse cara a outro final dramático, e de novo as pantasmas de derrotas anteriores planearon polo Fontes do Sar. Pero o obradoirismo non estaba polo labor de dobrar o xeonllo. E deu todo e máis para saír airoso do desafío. Tiveron que sufrir o indecible os santiagueses, durante 22 interminables segundos, os que esgotou Andorra para xogarse o último ataque. Os obradoiristas contiveron a respiración cos lanzamentos sobre a bucina de Navarro e Schreiner. Pero ambos tocaron aro e saíron. Era tempo de prórroga. A primeira (61-61)

Burjanadze botouse aos andorranos ás costas neste tempo extra, acertado de lonxe e solvente na pintura, axudado por Albicy, pouco antes da definitiva expulsión de Pustovyi. Aínda quedaba no parquet Whittington, incombustible, necesario para volver asinar as táboas. Cinco minutos extra de baloncesto (70-70).

Seguiu percutiendo Burjanadze e volveuse a desatar Stevic. O intercambio de canastras era constante, porque as réplicas asinábanas Bendzius e Whittington. O americano desnivelou a balanza cun triplo, e o lituano sentenciou o partido xogando por dentro e arrastrando a un impotente Schreiner. A xogada definitiva, deseñada por Moncho Fernández, culminada polo propio Bendzius, serviu para deixar o partido amarrado. Só faltaba unha defensa. Seis segundos dramáticos. Aguantou o Rio Natura Monbus. Fallou o Morabanc Andorra. E Sar explotou.

Explotou porque chegaba a sexta vitoria da tempada. Saltou de xúbilo porque o Rio Natura Monbus Obradoiro gañou nun partido épico. Celebrou ao grande porque os obradoiristas volveron sobrepoñer a unha nova adversidade. E creron, outra vez máis, porque o equipo é irredutible. Vai no ADN obradoirista traballar e remar contra vento e marea. E no sábado de Entroido, o Rio Natura Monbus Obradoiro disfrazouse de milagre.

O próximo partido que o equipo xogará ante a súa afección será o sábado 18 de marzo, ás 19.00 horas, momento no que recibirán en Sar ao Real Madrid.

Íñigo Caínzos – Obradoiro CAB

FICHA TÉCNICA

Rio Natura Monbus Obradoiro 86: McConnell (14), Dulkys (5), Bendzius (20), Whittington (23), Pustovyi (3) – quinteto inicial – Castro (-), Matulionis (5), Llovet ( 5), Yusta (8), Pechacek (3), Cárdenas (0) e Pozas (0).

Morabanc Andorra 84: Albicy (11), Walker (5), Navarro (11), Burjanadze (18), Shermadini (13) – quinteto inicial – Schreiner (0), Stevic (16), Colom (0), Jelinek (7), Czerapowicz (0) e Antetokounmpo (3).

Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, Luís Miguel Castelo e Antonio Sancristán. Eliminaron por faltas a Artem Pustovyi e Shayne Whittington, do Rio Natura Monbus Obradoiro.

Parciais: 14-14, 19-9, 10-21, 18-17, 9-9 e 16-14.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 22 da liga Endesa, disputado no Multiusos Fontes do Sar ante 4.85 espectadores.