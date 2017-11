Denuncian a privatización da Escola de Música de Ames

Ames, 2 de novembro do 2017 – O Partido Popular de Ames denuncia que o goberno local privatiza a Escola Municipal de Música de Ames de presa e correndo e de xeito pouco transparente.

O conflito coa Escola de Música de Ames é un tema que volve a actualidade cada ano pero máis aínda coa posta en marcha da modificación da Relación de Postos de Traballo do concello da que os profesores quedaron fora. Esa exclusión levou a demandas laborais por parte de sete dos mestres da escola contra o concello. A EMMA, como se coñece a escola, tiña tamén un problema co contrato do local onte estaba situada que tivo que ser resolto antes do inicio do curso.

O Partido Popular explica que cando xa estaban matriculados os alumnos o goberno local da os primeiros pasos para a privatización. Según o PP “dous son as escusas utilizadas polo Tripartito para xustificar a privatización da Escola de Música. Por unha banda está a necesidade de agardar a que se resolvan as correspondentes reclamacións e demandas laborais; cuestión que, como ben sabe o propio Tripartito, dilatarase no tempo, tendo en conta o colapso nos xulgados do Social de Santiago (o atasco é tal que fai que o atraso nalgúns casos sexa de máis de dous anos). Doutra banda, o Tripartito utiliza como desculpa uns informes que, basicamente, non din nada distinto do resto de informes que existían ata agora”.

Para os populares a privatización da escola Municipal de Música de Ames “é pouco transparente, realizada da noite para a mañá, e sobre as que expoñen diversas cuestións que terán que ser explicadas polo propio concelleiro do BNG David Santomil”. O grupo popular plantexa na nota de prensa enviada aos medios varias preguntas “¿Como é posible que o informe-proposta asinado polo propio concelleiro teña data do 22 de setembro e o contrato comece xa o dous de outubro; é dicir, que pasasen tan só cinco días hábiles entre a proposta do Concelleiro e o comezo do servizo?¿Como é posible que ademais se presuma de transparencia cando se convidan a tres empresas e renuncian dúas, adxudicándose o contrato á única que queda? ¿Como é posible que o primeiro contrato para a xestión dá Escola Municipal de Música, por un importe de 14.897€?, teña só unha duración dun mes, desde o dous de outubro ata o dous de novembro, e téñase que iniciar, de présa e correndo a licitación doutro? “.

O PP de Ames engade a estas denuncias o feito de que “esta forma de actuar deu orixe a unha modificación de crédito duns orzamentos que levan vixentes pouco máis de tres meses. Unha de dúas: ou o Tripartito improvisou cando fixeron os orzamentos, e por iso non estaba contemplada esta situación; ou o Goberno local estivo a manipular a situación ata o último momento co obxectivo de que pasase desapercibida”.