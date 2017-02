A Escola Música Magariños de Brión encheu o polivalente

Brión, 28 de febrero do 2017 – Máis dun cento de veciños e veciñas de Brión encheron o salón de actos do centro social polivalente para asistiren ao sétimo Concerto de Entroido dos alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música Magariños.

Por unhas horas, os pequenos deixaron a música clásica a un lado e se entregaron á música de Shakira e George Michael.

A actuación tivo ós rapaces de Brión disfrazados para a ocasión. Así, os nenos e nenas de Preiniciación Musical bailaron ao ritmo de “Wake me up before you go go”; mentres que os de Música e Movemento se divertiron con “Ojos así” (Shakira) e “Peixes, moluscos e crustáceos”.

Pechou o festival a orquestra infantil co “La, la, la” de Shakira e coa única peza clásica da xornada, “Danubio azul” interpretado a frauta e piano.

Este VII Concerto de Entroido da Escola Municipal de Música Magariños contou coa colaboración do Concello de Brión, da Deputación Provincial da Coruña e da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.