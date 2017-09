As esculturas do Mestre Mateo son de Compostela segundo os documentos achados polo concello

Compostela, 16 de setembro do 2017 – O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, anunciou que o Concello vén de atopar documentación que demostraría que as esculturas do Mestre Mateo pertencen ao consistorio compostelán.

As esculturas do Mestre Mateo, que representan a Abraham e Isaac, atópanse na actualidade formando parte dunha exposición no Pazo de Xelmírez, continuidade da que houbo no Museo do Prado entre novembro de 2016 e marzo de 2017, sobre a obra do creador do Pórtico da Gloria.

As pezas están na actualidade en mans da familia Franco, a pesar de que non existe ningún documento de cesión por parte do Concello de Santiago, quen as adquiriu en 1948 por unha cantidade de 60.000 pesetas.

O documento notarial de compravenda, así como o resto do expediente, foi atopado tras un traballo de documentación levado a cabo nas últimas semanas nos arquivos da Universidade de Santiago de Compostela. Nese documento condiciónase a venda a que as esculturas non saian do patrimonio municipal nin por enaxenación, doazón, concesión de depósito ou calquera outra figura, xa que en caso contrario debería indemnizarse ao vendedor con 400.000 pesetas.

Na documentación localizada recóllese tamén un informe técnico do arquitecto Francisco Asorey onde describe as figuras e di delas que posúen “gran valor artístico”.

Ademais do debate que se dará no vindeiro Pleno sobre este asunto, o alcalde anunciou que os servizos xurídicos do Concello están a traballar para presentar unha reclamación xudicial para que a familia Franco devolva estas esculturas ao patrimonio dos composteláns e das compostelás.