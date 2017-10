Etcétera recibe o Premio Galicreques 2017 no Teatro Principal

Compostela, 21 de outubro do 2017 – O Festival Galicreques comeza hoxe sábado o treito final e faino coa entrega do premio Galicreques 2017a compañía granadina Etcétera.

Etcétera fundouse en 1981 en Granada por Enrique Lanz e Fabiola Garrido. A excelencia e versatilidade do seu traballo converteron a formación nun referente do teatro contemporáneo español. A súa obra é sinónimo de rigor e vangarda. Ao longo destes anos estrearon diferentes espectáculos entre os que destacan Trans (1990), Pedro y el lobo (1997), La serva padrona (1998), Historia de Babar, el elefantito (2001), El retablo de maese Pedro (2009), La caja de los juguetes (2009) ou El alma del pueblo (2013).

A compañía recollerá o galardón ás 21.30 horas, xusto antes da función no Teatro Principal do seu novo espectáculo: El alma del pueblo.

Programación sábado

A actividade do festival comezará as 11.00 na Praza do Toural, onde se celebrará o Taller El trastero de Lula: Constrúe o teu propio títere. Esta actividade, destinada á cativada, prolongarase até as 14.00 horas e volverá á mesma praza pola tarde, entre ás 17.00 horas e ás 20.00 h.

Ás 13.30 horas, a compañía portuguesa Lafontana-Formas Animadas representará Mamulengo Capiroto no Paseo Central da Alameda. Trátase dun espectáculo de fantoches populares que evoca a alegría, a liberdade e a transgresión.

Xa pola tarde, ás 17.00 horas, a compañía catalá La Puntual representará Pipa, el títere marvilla no Teatro Principal, mentres que a compañía madrileña Mazzú Teatro protagonizará a estrea absoluta de Enredos de amor y odio na Fundación SGAE ás 18.00 horas.

O Paseo Central da Alameda acollerá dous espectaculos pola tarde. Así, Lafontana repetira pase de Mamulengo Capiroto ás 18.00 horas e, unha hora despois, ás 19.00 horas a compañía galega Micromina Teatro de Títeres representa Vacacións no mar.