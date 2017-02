A evolución da linguaxe nos Luns do Ateneo

Santiago de Compostela, 19 de decembro do 2016 – Hoxe luns 19 de decembro ás 20 horas o Ateneo de Santiago ten programada na Rúa do Vilar, 19 de Santiago de Compostela unha conferencia organizada pola Sección Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente titulada “Sobre a evolución da linguaxe”, que estará impartida por D. Xurxo Mariño, neurofisiólogo e comunicador científico.

Xurxo Mariño Alfonso (Lugo, 1969) é biólogo e Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Especializado en neurofisioloxía, é membro do grupo de investigación Neurocom da UDC, así como de varias sociedades científicas españolas e internacionais.

Ten publicado traballos de investigación en prestixiosas revistas especializadas e colaborado co Massachusetts Institute of Technology (MIT). Realiza múltiples actividades de divulgación do coñecemento científico, procurando ademais a interacción co mundo das humanidades, e colabora, entre outros, co portal Culturagalega.org na sección ADN e coa web de divulgación Naukas.com. No ano 2011 levou o Premio Especial do Xurado do “I Certamen FECYT de Comunicación Científica”.