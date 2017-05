130 ximnastas na III Exhibición de Ximnasia Rítmica Ordes

Ordes, 15 de maio do 2017 – O pavillón Castelao I de Ordes encheuse este domingo de ximnastas e de público na III Exhibición de Ximnasia Rítmica.

Na proba participaron 130 deportistas nas modalidades de libre, aro, e pelota, en globados nas categorías minibaby, baby, infantil, prebenxamín, benxamín, alevín, cadete e sénior.

Os equios participantes na exhibición foron o X.R. Ordes, X.R. Carral, X.R. Oza-Cesuras, X.R. Abegondo e CEIP Pecalama-Tordoia.

Entre o público asistente non faltaron Xosé Manuel Rodríguez e Ana Soneira, concelleiros de Industria e Deportes respectivamente. Esta última foi a encargada de entregarlle as medallas a todas as ximnastas, así como un ramo de flores ás adestradoras.