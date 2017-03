Mañá inaugúrase a exposición “unha viaxe solidaria e creativa a vida” a beneficio do proxecto Viaxe Cara á Vida

Compostela, 14 de marzo do 2017 – Este mércores, 15 de marzo, na Sala de Exposicións de Abanca Obra Social, na praza Cervantes 17, de Santiago de Compostela, ás 20.00 horas, inaugurase a Exposición Solidaria “unha viaxe solidaria e creativa a vida”, a beneficio do proxecto Viaxe Cara á Vida.

Como continuación á iniciativa do artista Tino Poza, falecido recentemente, que ten o seu comezo na Coruña, cunha excelente acollida, dáse paso á cidade de Santiago de Compostela, onde Terra de homes está presente desde finais do ano 2015, e onde xa foron trasladados tres pequenos beneficiarios do proxecto Viaxe Cara á Vida, grazas ao apoio de voluntarios, familias de acollida, colaboradores, o Hospital HM A Esperanza e o Hospital Clínico de Santiago, onde son atendidos os nosos pequenos pacientes.

Un total de 57 artistas de Santiago de Compostela uníronse para esta Exposición Colectiva, realizando e doando integramente, cada un deles, unha obra cunha temática social, que será vendida ao prezo único de 150 euros, e que poderán verse e adquirirse na Sala de Exposicións de Abanca Obra Social. A mostra inaugúrase este mércores día 15 e as obras estarán expostas e á venda ata o día 17 de abril.

Esta Iniciativa, que terá continuidade en Vigo, conta coa colaboración de Abanca Obra Social e a Deputación da Coruña, e ten como fin tamén que os artistas galegos, a través da pintura, trasládennos a todos a súa visión sobre as desigualdades e as inxustizas, e que esta chamada chegue a toda a sociedade e non nos convertamos en testemuñas mudas. Para iso a mostra estará dispoñible para ser visitada por colexios e asociacións.

A exposición estará aberta ao público de luns a venres, de 11.30 a 13.30 e de 17.00 a 21.00 h para visitas concertadas. Para calquera información pódese chamar ao teléfono 628 367030.

Terra de homes quere agradecer a todos os artistas que participan nesta exposición a súa xenerosidade e solidariedade, e a ABANCA Obra Social e á Deputación da Coruña a súa colaboración.

Unha viaxe chea de Esperanza

Viaxe cara á Vida é un programa sanitario que facilita desde 1995 o traslado a España de nenos e nenas procedentes de países africanos cun baixo índice de desenvolvemento (Togo, Benín, Mauritania, Senegal, Marrocos e Guinea Conakry) para ser intervidos de diferentes e graves patoloxías como cardiopatías, traumatología, urología, queimados ou maxilofacial, por carecer nos seus países de orixe das infraestruturas sanitarias especializadas e dos recursos necesarios para o seu tratamento. Grazas a unha gran cadea solidaria na que colaboran hospitais da sanidade pública e privada de España, equipos médicos, voluntariado e familias de acollida, case 700 nenos e nenas puideron ser intervidos a nivel nacional (Madrid, Vitoria, A Coruña, Sevilla, Málaga, Córdoba, Bilbao e San Sebastián) e xa están de volta coas súas familias de orixe.

Sobre Terra de homes España

Fundación Terra de homes – España creouse en 1994 dentro do Movemento Internacional Terre deas hommes, orixinado en Lausanne (Suíza) en 1960 e forma parte da Federación Internacional Terra de homes, segunda agrupación mundial de ONGD de atención á infancia. Con máis de vinte galardoes polo seu labor humanitario e o seu defensa dos dereitos da infancia, Terra de homes actúa en tres niveles: saúde materno-infantil, protección da infancia e crise humanitarias a través de proxectos de cooperación ao desenvolvemento executados en países de Asia, África e América Latina.

Seguindo os principios da Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas de 1989 e a Carta Fundacional, Tdh – España ten como obxectivo, promover o desenvolvemento da infancia máis desfavorecida defendendo os seus dereitos, sen discriminación de orde política, racial, confesional e de sexo.

En España, leva a cabo campañas de Educación Para o Desenvolvemento e Sensibilización para concienciar á sociedade sobre diferentes temáticas como migración, explotación sexual ou laboral ou diferencias norte-sur, e o programa sanitario “Viaxe cara á Vida”, que posibilita o traslado e o tratamento médico en España de nenos e nenas africanos gravemente enfermos que nos seus países de orixe non poden ser atendidos.

