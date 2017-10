Falar sen cancelas mañá domingo na Casa da Cultura de Touro

Touro, 14 de outubro do 2017 – Falar sen cancelas, a divertida comedia de Culturactiva estará na Casa da Cultura de Touro mañá domingo, día 15 de outubro ás 18.30 horas.

Falar sen cancelas é dunha divertida obra cun claro obxectivo reivindicativo a prol da lingua galega e do seu uso. Tal como explica a compañia Culturactiva “Hai xente que fala por falar. Outros falan polos cóbados. Algúns falan os sete falares. E non son poucos os que falan do xato e se esquecen do trato. Porque prefiren falar dos biosbardos, das nubes ou do sexo dos anxos antes que ir ao conto. Laretar, latricar, esbardallar-mesturando o allo co bugallo e sen querer quitarlle lobos ao asunto- é unha arte que, se se manexa ben, dá xenio escoitar.

Culturactiva SCG non só é unha distribuidora, senón que tamén traballa como compañía e produtora. Tanto unindo diversas propostas artísticas en novos formatos e programacións, como creando novas producións e formatos, como achegando un completo programa de actividades ás rúas, prazas e teatros de todo o mundo.

Falar sen cancelas conta con Fran Rei, Isabel Risco e Pedro Brandariz, que tamén fan o traballo de directores xunto con Avelino González e Diego Rey. Será algo máis de unha hora de diversión con tres cómicos coñecidos polo público e respectados pola profesión. Na obra Intercalarán unha serie de monólogos propios, gags, recursos e xogos de improvisación, que fan de cada representación unha aventura diferente e única. Unha gran gala do humor e a comedia, coa palabra como gran protagonista pero tamén a maxia, o clown e a improvisación.