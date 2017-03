Falaredes chega a Ames esta fin de semana coa Galiña Azul

Ames, 31 de marzo do 2017 – Seis dos máis de 180 concellos que integran a Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia acollerán durante esta fin de semana as actividades do programa de dinamización lingüística FalaRedes, impulsado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

No caso de Ames a protoganista será ‘A galiña azul’, de Ubú Teatro. A cita será o sábado, ás 18:00 horas, no Auditorio Casa da Cultura de Bertamiráns. O espectáculo é unha adaptación do célebre libro de Carlos Casares e está pensado para un público entre os 6 e os 10 anos. A peza teatral preserva os valores que tanto defendeu o seu autor: a diversidade lingüística, a importancia das diferenzas ou a liberdade de expresión. A compañía responsable da adaptación, Ubú Teatro, emprega diferentes técnicas, como a narración oral, o uso de monicreques ou o clown.

FalaRedes 2017

A sexta edición do programa de dinamización lingüística ‘FalaRedes’ mantén os obxectivos das anteriores de ofrecer propostas de lecer de calidade en galego para todas as idades e de promover, con elas, o uso e mais a valoración positiva da lingua propia de Galicia.

Desde o mes de marzo e ata finais de ano, as actividades do FalaRedes percorrerán os concellos da RDL, unha iniciativa impulsada polo Goberno galego para incidir na promoción do uso da lingua galega desde as administracións local e autonómica que conta con máis de 180 entidades adscritas. Nas cinco edicións anteriores do programa foron preto de 800 as actividades programadas para públicos de todas as idades. Coma sempre no FalaRedes, a entrada é libre e de balde ata completar a capacidade das salas.