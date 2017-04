O Falaredes leva a Boqueixón o Tic Tac Toc de Pablo Díaz

Boqueixón, 8 de abril do 2017 – O FalaRedes, programa que impulsa a Xunta de Galicia, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, nos concellos que forman parte da súa Rede de Dinamización Lingüística (RDL), fará parada esta fin de semana en Boqueixón coa actividade ‘Tic, Tac, Toc’, de Pablo Díaz.

Mañá domingo ás 18:00 horas, o programa FalaRedes achegará a Boqueixón o espectáculo musical ‘Tic, Tac, Toc’, de Pablo Díaz, que se poderá gozar na Casa da Cultura de Camporrapado. Trátase dunha proposta musical pensada para familias con cativada de ata sete anos. Díaz é unha das figuras máis recoñecidas da música infantil en Galicia a quen acompañan, á guitarra, Diego Barral e, ao acordeón, Álex Fente, na súa xira polo FalaRedes 2017.

Tic Tac Toc busca a transmisión afectiva da lingua a través da música, un labor no que o coruñés ten experiencia contrastada e cancións reconvertidas en himnos dunha rapazada que descobre un mundo no que a música tamén é un camiño cara á felicidade.

FalaRedes 2017

A sexta edición do programa de dinamización lingüística ‘FalaRedes’ mantén os obxectivos das anteriores convocatorias de ofrecer propostas de lecer de calidade en galego para todas as idades e de promover, con elas, o uso e mais a valoración positiva da lingua propia de Galicia.

Desde o mes de marzo e ata finais de ano, as actividades do ‘FalaRedes’ percorrerán os concellos da RDL, unha iniciativa impulsada polo Goberno galego para incidir na promoción do uso da lingua galega desde as administracións local e autonómica que conta con máis de 180 entidades adscritas. Nas cinco edicións anteriores do programa foron preto de 800 as actividades programadas para públicos de todas as idades.

Coma sempre neste programa, a entrada é libre e de balde ata completar a capacidade das salas. Toda a información sobre a nova edición xa está dispoñible no Portal da Lingua Galega (www.lingua.gal/falaredes), nas redes sociais da RDL e na Axenda de Cultura de Galicia.