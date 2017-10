Fantoches Baj estrea no Galicreques Os golfiños e o xigante

Compostela, 15 de outubro do 2017 – A compañía Fantoches Baj estrea hoxe domingo o seu novo espectáculo Os golfiños e o xigante dentro do Festival Galicreques.

A cita con Fantoches baj será na Fundación SGAE, ás 12h30, Rúa das Salvadas, 2A, Parque de Vista Alegre.

Dirixido a nenas e nenos de 6 anos en diante e ás súas familias, Os golfiños e o xigante, ten a súa orixe no texto de Inacio Vilariño que leva o seu mesmo nome, editado por Bahía Edicións e galardoado no 2016 co XII Premio Barriga Verde de textos para teatro de títeres na modalidade infantil que otorga o AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais).

É este un espectáculo de sombras chinesas onde se narra unha historia real, coñecida grazas a unha noticia da que se fixo eco a prensa, e que poderedes coñecer no Festival Internacional de Títeres Galicreques de Santiago.

Na década pasada Bao Si Shun foi considerado polo Récord Guiness o home máis alto do planeta pero a verdadeira sona chegaríalle o día que conseguiu extraer, grazas ao seu longuísimo brazo, dúas boias de piscina do esófago dos golfiños, salvándoos así dunha morte certa. A noticia, publicada en todos os xornais do mundo, chamaba a atención, non tanto por ter salvado os golfiños, que tamén, senón porque amosaba dun xeito moi gráfico a necesidade de aceptar cada un de nos a súa diferenza e de ser aceptados como somos.

Baseada neste feito real Os golfiños e o xigante é unha fábula contada con sombras chinesas a modo de “road movie”.

Manipulación: Larraitz Urruzola, Luchi Iglesias e Inacio Vilariño, Dirección e guión: Inacio Vilariño, Música: Benxamín Otero, Deseños: Iván Suárez

As outras citas do día en Galicreques

13.00 h – Na Alameda, ruada: Xigantes e Cabezudos. Con saída da Alameda e percorrido pola praza do Toural e a praza das Praterías para rematar na praza de Mazarelos.

18.00 h – No Teatro Principal, presentación do festival Galicreques. Ao remate do acto a compañía galega Títeres Cachirulo representa Bala Perdida, un espectáculo en galego para público a partir de 9 anos.