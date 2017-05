A III Feira do Comercio de Santiago Centro ofrece un sábado de ofertas

Santiago, 27 de maio do 2017- Preto de setenta comercios do Ensanche de Compostela ofrecen hoxe sábado grandes descontos, ofertas e actividades lúdicas e culturais dentro da III Feira do Comercio.

Na xornada da II Feira do Comercio participan establecementos de sectores variados como a moda, a zapatería, os complementos, a óptica, a alimentación, os deportes ou a papelaría coordinados por Santiago Centro, Área Comercial.

Neste sábado de compras os establecementos sacarán á rúa os produtos, ofrecendo descontos do 10 ao 60%. Haberá produtos desta e doutras temporadas, outlets e agasallos directos a clientes. O obxectivo é facilitar as compras da primavera e propiciar que se beneficien de grandes descontos en produtos de calidade. As propostas concretas poden coñecerse na web de Santiago Centro.

Actividades no mercado Compostela ECO 2017

A III Feira do Comercio coincide coas Festas da Ascensión e co Mercado Compostela Eco de alimentos ecolóxicos certificados, outra das iniciativas coas que a Santiago Centro, en colaboración coa Asociación de Agricultores Ecolóxicos de Galicia (APEGA) busca dinamizar a zona

moderna. Na xornada de hoxe destacan as actividades divulgativas e centradas na vida sá. Así, durante todo o día o Centro Sociocultural do Ensanche acollerá conferencias e presentacións, entre as que destacan a iniciativa da Gardería de Sementes, na que APEGA colabora coa Misión Biolóxica de Galicia para preservar mediante o cultivo as sementes autóctonas.

No Mercado, situado na praza Roxa, haberá xogos populares durante todo o día, un obradoiro de reciclaxe e unha interesante charla sobre a alimentación e fertilidade, a cargo da doutora María Villar.