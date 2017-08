Este venres comeza a XI Feira do Románico de Negreira

Negreira, 31 de agosto do 2017 – Negreira abre setembro coa décimo primeira edición da Feira do Románico que durará ata o domingo día 3.

Este ano a intención do concello é dar un paso máis na consolidación da Feira do Románico como un dos principais eventos ao longo do ano. As normas para os artesáns e hostaleiros participantes son un pouco máis severas na procura dunha imaxe máis acorde e uns horarios de peche máis ríxidos. Desde mañá as seis da tarde a Feira do Románico traerá a Negreira 3 días nos que, en torno a un mercado central, xurdirán músicos, equilibristas, faquires, guerreiros e prisioneiros… un mundo de lendas nos que a diversión e a sorpresa serán a prioridade.

O mercado estará aberto ata o domingo con artesáns de distintos oficios relacionados con materias como o coiro, a pedra ou a madeira. Postos de comida, herbas, ou xogos. Tódolos días haberá exhibicións de cetrería e un recuncho infantil con contacontos e obradoiros para os máis cativos.

Este venres ás dez da noite terá lugar o primeiro dos espectáculos que leva por nome Fuego Valirio e no que se combina o lume coas acrobacias.

O sábado ás doce as autoridades procederán a apertura oficial da Feira do Románico e as doce e media os faquires Paladín e Jazmín contarán aos presentes as súas andanzas. Á unha e media abrirá un obradoiro infantil de pan e a Escola de Teatro de Negreira porá en escea unha obra de rúa titulada A lenda de Xenoveva de Brabante. Xa pola tarde ademais de exhibicións nos diferentes postos e animación de rúa, a partir das doce da noite terá lugar un espectáculo pirotécnico e as doce e media un concerto de Wyrdamur. Aqui tedes algunhas imaxes de edicións anteriores

O domingo ao longo de todo o día os músicos e persoaxes percorrerán a feira tocando e contado as súas historias. A partir das dez da noite o teatro de rúa de Subumbra e as últimas músicas porán fin a 3 intensos días de actividades na XI Feira do Románico de Negreira.

Como tódolos anos a Feira do Románico instalarase na Carreira de San Mauro, en torno ao Pazo do Cotón. Ademais dos postos de comida e o recuncho infantil hai baños públicos no campo da feira e zona de aparcamento xunto ao instituto de secundaria. As actuacións de rúa, ademais de percorrer o mercado, terán lugares de parada na Praza do Ferreiro e no Campo da Feira.

Se non vos queredes perder nada vos deixamos toda a información e o mapa Guía Feira do romanico de negreira