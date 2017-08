Cuba visita o Feito Man na voz de Kamankola

A cita con kamankola será as oito da tarde na Praza de Feixoo. Este artista cubano mestura o rap coa canción. A súa música é unha fusión de xéneros que vai da rumba ao jazz e do rock and roll ao guaguancó. Tocou en moitos escenarios de Cuba e do estranxeiro e compartiu escenario con innumerables artistas de todo o mundo.