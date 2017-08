Off no Feito a Man que continúa incluso cando descansa

Compostela, 26 de agosto do 2017 – O Feito a Man ponse hoxe en modo off para coller forzas de cara a última semana e ao esperado concerto homenaxe a Fran Pérez Narf.

Os off do Feito a Man son eses días nos que as actuacións musicais se deixan de lado para que os organizadores poidan descansar e facer o que lles corresponde: organizarse. Con todo a música continúa coa colaboración de varios DJ que farán pinchadas ao longo da tarde.

Comezan as seis en San Paio de Antealtares con Gradín e Muy Tranquilo.

As nove os pratos e as mezclas móvense ata a praza de Salvador Parga co DJ Furia de Timotei. A esa mesma hora unha banda de funk & soul, de xeito libre e fora de programa, amenizará a praza de san Martiño Pinario.