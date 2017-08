O Feito a Man despide cun acto en Bonaval a Jon Scullard

Compostela, 24 de agosto do 2017 – O Feito a Man continúa pero hoxe ademais despedirá a Jon Scullard cun acto as oito da tarde no Parque de Bonaval.

O acto está organizado polo festival e pola casa das Crechas xa que jon Scullard foi técnico de son da sala. En Bonaval intervirán amigos e familiares e os compañeiros músicos dedicaranlle tamén unha actuación.

Programación do día

O xoves terá sesión vermú as 13.30 na praza de Cervantes con Brúa.

Brua é unha nova formación folk formada a principios do 2016 en Santiago de Compostela. Os seus compoñentes son Xabier Agra (frauta), Cibrán Seixo (violín), Gumer Freire (mandolina, bouzouki), Roi Sampedro (guitarra) e Manuel Carballada (percusión). Posteriormente incorpórase Xacobe Varela a voz, bouzouki e gaita.

A súa música está baseada en composicións propias e no folk galego e asturiano principalmente aínda que no seu repertorio non faltan temas irlandeses, escoceses ou bretóns. O grupo formouse a partir das sesións no coñecido pub santiagués A Gramola. Na Pascua do 2017 os membros de Brua fixeron unha pequena xira por Irlanda baixo o nome A Gramola Band. Até a data teñen actuado en diferentes pubs de Galiza e na cuarta edición dos bailes de Cuartel de Moraña.

Xa pola noite, despois do acto de Bonaval, as nove en San Paio de Antealtares estarán Mongrel State.

Banda fundada en Dublín en 2015 que fai south-western rock. Presentaron o seu primeiro disco, ‘Mestizo’, en 2016. Tenhen un directo moi potente e moi traballado.

Desde rockabilly ao rock pasando por ritmos latinoamericanos, pero o que os fai únicos é o lume, o compromiso e a enerxía dos seus directos. Eles son Claudio Mercante, Darren Flynn, Sebastian Jezzi e Guillermo González Rodríguez.

O día rematará en Tras San Fiz de Solovío con Boyanka Kostova.

Está considerado como o primeiro grupo de trap en galego. A súa música é universal e non poderás parar de bailar ao son dos seus ritmos hipnóticos e o seu flow costumista. A banda demostra en cada directo que só vai a máis. O seu primeiro disco sairá neste 2017 e, mentres, non deixan de deleitarnos cos seus novos vídeos.