No Feito a Man segunda oportunidade para ver a Haema e Andrea & The Black Cats e coñecer a Néboa

Compostela, 19 de agosto do 2017 – A falta de 24 horas para o primeiro dos concertos homenaxe desta edición do Feito a Man oportunidade para ver de novo a Haema e Andhrea and The Black Cats e coñecer aos composteláns Néboa.

As 13.30 en San Paio de Antealtares a quedan é para Haema.

Haema é música do fondo do mar, dos pantanos de cimentos e caos e dos cumes das montañas. Cruza o jazz con diversos universos musicais, sendo lugar de compartimentos infinitos que se ligan por grandes portas de madeira, sen corredores. É casa itinerante que se transporta no sangue pulsado por dúas viaxeiras que partillan experiencias sonoras, munidas dunha parafernalia de obxectos sibilantes. Haema Son: Diana Cangueiro: teclados, electrónica; e Susana Nunes: voz, sahi, electrónica.

As oito a música a pon Néboa en Virxe da Cerca, no Momo.

Néboa son un quinteto formado por músicos de Compostela, Arousa e Vigo. Despois de máis de catro anos estreamos o noso primeiro traballo, titulado Antes da tormenta.

En Antes da tormenta están as cancións que cremos que máis se asemellan ao son que andabamos buscando (e que seguimos a buscar). Un total de seis temas nos que tratamos de buscar un punto intermedio entre as músicas que máis nos gustan: o trip-hop, o blues, o jazz, o pop… O título do EP ten que ver coa sensación que lles produce tocar xuntos. Unha música contida e introspectiva, en calma pero alerta, dispostos a desencadear en calquer momento os relámpagos e a chuvia. Exactamente coma nos compases antes de que a tormenta estoupe, cando todo está sumido nunha misteriosa calma. Por iso, case ao final do disco soa Unha palabra túa (muiñeira), onde se escoita unha especie de diluvio universal.

O día remata en San Paio de Antealtares as dez con Andhrea & The Black Cats.

Andhrea & the Black Cats é un trío de blues compostelá que reinterpreta clásicos do xénero dos anos 40, 50 e 60. O repertorio comprende temas de Robert Jonson, Muddy Waters, Son House… Tanto a escolla dos temas como a forma de arranxalos e interpretalos fai que os concertos deste trio sexan dinámicos e divertidos.

Andhrea Morant é a cantante e que tamén fai as labores de percusión miúda e os Black Cats son Benjamín Vázquez na guitarra e Ramón Figueira na harmónica.