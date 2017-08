Rock no Feito a Man con Zume de Miolo, Komódo e Espiño

Compostela, 16 de agosto do 2017 – Unha xornada máis no Feito a Man e unha menos para o primeiro dos concertos homenaxe de esta edición, o dedicado a Angus e que será o domingo.

Hoxe comeza todo as oito da tarde na rúa Xelmírez con Zume de Miolo.

Zume de Miolo é un grupo de Sarria formado a principio de 2016. Fan punk, rock, ska, rancheras… Gústalles facer música sen miramentos. Eles son Lois Rodriguez, Borja López, Iñaki López Campo e José Luis García “Pistón”.

Zume de Miolo

A continuación nos movemos cara a Praza de Cervantes porque as dez chega o concerto dun dos que máis seguidores ten na cidade, Espiño, antes cos Chavales e agora con este proxecto Espiño é alguén moi especial e que puxo música tamén a presentación do Feito a Man. Espiño estará teloneado por Komódo, tamén de Compostela e que teñen un ano e medio de vida.

Espiño é novo proxecto musical de Alfonso Espiño (Contrastes, Mega Purple Sex, Toy Kit, Los Chavales), compostelán de 1976 ligado ao mundo da música dende hai máis de vintecinco anos. Alfonso afronta esta nova etapa abondando no eido do pop de corte psicodélico, adubiado con certas pingas de rock progresivo e un chisco de folk-rock. O músico santiagués amosará a súa faceta máis imaxinativa, apostando pola produción propia e o idioma galego. A súa banda, creada en outubro de 2016, está formada por Alfonso Espiño a baixo e voz principal, Brais Sánchez ás guitarras e coros, Alexandro González aos teclados e coros e Curro Marcos á batería. A pesares do pouco tempo transcurrido dende o inicio do grupo, Espiño alzouse co primeiro premio do II Certame Galicia Creativa, convocado pola Fundación Autor a finais do pasado ano, na categoría pop/rock. Dito premio permitiu á formación gravar un primeiro disco, I, que se presentou o pasado 1 de xuño. O álbum, producido por Alfonso Espiño e Gerardo Amigo, está composto por seis cancións escritas e arranxadas polo propio Espiño, e conta coas colaboracións de Álvaro Crego ás trompetas e trompas e Quim Fariña ós violíns. O primeiro día do verán e case sen permitirse un respiro, Espiño lanzou o single dixital Flores, tambores e ilusións, que xa forma parte da banda sonora desta época estival.